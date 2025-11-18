澳洲羽賽／宋碩芸余芊慧勝自家人 女雙開紅盤

快訊

中央社／ 台北18日電
宋碩芸(右)和余芊慧。資料照
宋碩芸(右)和余芊慧。資料照

BWF超級500等級的澳洲羽球公開賽，台灣女雙組合宋碩芸、余芊慧今天在首輪32強迎戰自家人李芷蓁、林彥妤，經過近1小時激戰，才以21比18、17比21、21比14獲勝。

世界排名第30的宋碩芸、余芊慧生涯首度對上李芷蓁、林彥妤，首局雙方互相拉鋸，宋碩芸、余芊慧雖一度以15比12領先，但又被追平，隨後在18比18時連得3分先收下首局。

第2局宋碩芸、余芊慧主動失誤過多，開打後就直接被拉開比數，最多以6比16出現雙位數落後，只得讓出次局。

關鍵第3局，宋碩芸、余芊慧即時修正缺點，多次前、後場拉吊表現出色，最多以16比7取得領先，最終如願搶下勝利。

宋碩芸、余芊慧在今年的女雙賽事共參加23場，但表現並不出色，共13場首輪淘汰，以11月初的韓國大師賽8強表現最佳。

至於落敗的李芷蓁，是運動部李洋的妹妹，這次鏖戰59分鐘後仍惜敗，很有可能是她羽球生涯最後一場國際賽事。

另外，已取得世界羽球聯盟（BWF）年終賽資格的台灣第1女雙、世界排名第11的謝沛珊與洪恩慈，今天在首輪爆冷以19比21、14比21敗給世界排名第38的美國組合柯貝特（Francesca Corbett）與蓋伊（JennieGai）。

羽球 運動部 李洋
