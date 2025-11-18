桌球／WTT馬斯喀特球星挑戰賽 林昀儒鄭怡靜拚年終賽資格

在阿曼舉行的世界桌球職業大聯盟（WTT）馬斯喀特球星挑戰賽今天登場，台灣黃金混雙林昀儒、鄭怡靜以大會第3種子出賽，若他們能順利奪冠，仍有機會擠進年終賽窄門。

2025年WTT年終賽再度改制，除了原有男單、女單外，增加混雙取代男雙、女雙，共計3個項目。

WTT年終賽單打參賽資格積分將由4站大滿貫，加上6站中取4站成績最佳的冠軍賽，以及6場成績最佳的挑戰賽積分總和，也可用支線賽積分取代挑戰賽積分。

目前台灣好手林昀儒已獲得男單的年終賽參賽資格；至於鄭怡靜若能在本週的馬斯喀特球星挑戰賽奪冠，理論上仍有些許機會擠進年終賽，只不過她的腳踝傷勢未癒，只能打一場是一場。

拿下東京奧運桌球混雙銅牌的林昀儒、鄭怡靜，今年合作搭檔場次並不太多，目前他們在WTT年終賽的混雙積分排名，以1650分暫時排在第10名。

混雙項目已有5組確定取得資格，雖然林昀儒、鄭怡靜積分暫居第10名，但排名在第6至第9名的僅西班牙組合羅貝斯（Alvaro Robles）、肖瑤茜有參賽，如果台灣組合能奪冠且和西班牙組合積分有差距的話，就能搶下WTT年終賽門票。