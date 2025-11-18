聽奧／代表團首面獎牌出爐 危宇澤奪暌違16年十項全能獎牌

我國參加2025年東京第25屆達福林匹克運動會（簡稱聽奧）代表團今天在田徑場上傳來捷報，我國18歲新秀危宇澤於男子十項全能賽事以5985分勇奪銀牌，為代表團拿下本屆賽會首面獎牌。總統賴清德在獲知喜訊後，於第一時間拍發賀電肯定選手優異表現，並鼓勵代表團選手持續奮戰，為自己及國家爭取最高榮耀。

本面獎牌為台灣暌違16年再度在聽奧十項全能項目奪牌，亦延續自2001年至2009年間由安慶隆選手所締造的金、銀、銅佳績。值得一提的是，安慶隆現以代表團教練身分在場見證新生代接班，象徵台灣聽障田徑運動的世代傳承與長期培育成果。

來自新竹市成德高中的危宇澤年僅18歲，指導教練陳穎祈同是十項全能好手，也是我國聽障田徑傳奇名將安慶隆的同期戰友。本屆賽會期間，安慶隆以豐富的聽障國際競賽經驗配合陳穎祈的技術指導，共同協助危宇澤拿下個人生涯首面聽奧獎牌，為他從青年分齡賽事進入成人級別的首場國際大賽立下穩固基礎。

危宇澤自112年起入選我國身心障礙運動潛力新秀培育計畫，2024年代表我國參加首屆世界聽障青年運動會即奪下跳遠金牌及100公尺銀牌；同年出征世界聽障田徑錦標賽，也在青年男子組跳遠拿下金牌。出色的爆發力與優異的身體素質，同為十項全能運動出身的陳穎祈教練，評估危宇澤深具十項全能運動發展的潛能，為其安排個別訓練計畫，在相關資源需求部分，運動部及中華民國聽障者體育運動協會特別擬定「達福林匹克運動會備戰計畫」，編列預算支持選手。

本屆東京聽奧是危宇澤轉攻男子十項全能的首場國際大賽，儘管是該項目最年輕的參賽選手，但展現高度抗壓能力、穩定節奏與堅毅鬥志，在為期兩日高強度競技中脫穎而出，成功斬獲銀牌，為代表團開出好彩頭。

達福林匹克運動會為4年1屆世界最高等級聽覺障礙綜合性運動會，各國好手精銳盡出，我國危宇澤選手奮勇奪銀，賽後特別感謝教練指導及國人支持，也期許持續累積經驗、再創佳績。我國代表團在明天賽程中，將有田徑、羽球、桌球、網球、籃球及射擊等競賽，敬請國人一起為聽奧代表團加油。 我國18歲新秀危宇澤於2025東京聽奧田徑男子十項全能賽事以5985分勇奪銀牌。圖／運動部提供