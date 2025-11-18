足球／足協召開臨時理事會 推舉蕭永福代理理事長職務

中華民國足球協會今天召開臨時理事會，針對理事長王麟祥日前提出的請辭案進行討論，在王麟祥因身體因素堅辭請辭情況下，理事會深表理解與尊重，並正式通過其辭任。

為確保協會運作之連續性與穩定性，足協全體理事經協商後一致推舉副理事長蕭永福擔任代理理事長，即日起依法代理協會相關職務。依中華足協章程規定，理事會將於45天內盡速完成理事長補選程序，後續資訊將於確認後對外公告。

足協也強調，感謝王理事長任內的付出，也期盼在蕭代理理事長的帶領下，持續推動台灣足球的穩健發展，為感謝王麟祥的付出，臨時理事會亦一致同意聘王理事長為榮譽理事長，並於下次會員大會提案追認。