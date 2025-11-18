運動部舉辦國際交流行政研習會 宣導辦理國際運動交流應注意事項

快訊

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
運動部舉辦「國際運動交流行政研習會」邀請地方政府及運動團體代表參與。圖／運動部提供
運動部舉辦「國際運動交流行政研習會」邀請地方政府及運動團體代表參與。圖／運動部提供

運動部今天舉辦「114年國際運動交流行政研習會」宣導辦理國際運動交流應注意事項，及強化各單位相關行政作業知能，研習會邀請包含地方政府及運動團體代表參與，盼與各單位攜手共同推動國際事務，強化台灣國際能見度及影響力。

本次研習會在運動部舉行，內容除由運動部進行國際運動交流行政業務及法規宣導外，特別邀請外交部與大陸委員會分享最新的國際及兩岸運動交流趨勢與案例，協助各單位掌握政策重點與實務應用。同時，誠明聯合會計師事務所吳巧倫會計師也針對國際賽事經費執行與財務管理提出專業建議，協助各單位提升財會管理能力及降低行政成本。

運動部表示，推動「打造台灣品牌國際賽事」是總統賴清德重要運動政見之一，教育部體育署時期為持續強化國際賽事能量，推動「台灣品牌國際賽事增能研習計畫」，每年辦理多場國際論壇及主題式研習，引入國際先進經驗及運動創新案例，協助地方政府與體育團體拓展視野，另固定辦理2場行政研習會，以強化相關行政知能及提高作業效率。本次行政研習會是今年9月運動部成立後首次舉辦，未來將在以往研習營的基礎上持續精進，爭取更多的資源，協助各單位拓展國際運動交流管道。

此外，「2025台灣品牌國際賽研習營交流分享會」將於21日結合「Meet Taipei創新創業嘉年華」在花博爭豔館登場，是今年系列論壇最後一場活動，將展示今年度在台舉辦逾百場國際賽事及運動創新等相關成果，並邀請國內外體育運動專家學者進行分享，包含國際少年運動會委員會（ICG）的代表，針對2026年即將在花蓮舉辦的國際少年運動會分享籌辦實務與國際合作經驗，活動精彩可期，歡迎有興趣的朋友線上報名參加（報名連結：https://forms.gle/hajV3q26D5x2jsjz7）。

