電競／奪冠陣容照換！三連霸強權T1不續約冠軍射手 元老僅存Faker

決賽最有價值選手（FMVP）甫奪冠就離隊！電子競技英雄聯盟2025賽季決賽日前落幕，冠軍隊伍T1的FMVP、射手李珉炯（遊戲ID：Gumayusi）17日晚間確認離隊，T1同時與冠軍上路續約，射手空缺據傳會外部引援。這也代表三連霸的T1戰隊，3位FMVP就僅剩元老中路選手李相赫（遊戲ID：Faker）在陣中，繼續帶隊挑戰四連霸。

冠軍射手離隊

風靡全球的電子競技「英雄聯盟」的2025賽季（S15賽季）日前告終，決賽上演韓國內鬥，最終頂級強權T1逆轉KT勝出，榮獲史無前例的世界賽三連霸，系列賽的決賽最有價值選手（FMVP）頒給下路射手李珉炯（Gumayusi），T1三連霸的FMVP都是不同人挺身而出獲獎，沒想到轉會期一開始，T1就官宣李珉炯離隊，三連霸下路搭檔（Gumayusi與Keria）正式拆夥。

這也代表三連霸時期的3位FMVP，僅剩元老中路選手李相赫（Faker）留隊，去年T1寫下二連霸時，是史上第一支用相同的5名先發連霸的隊伍，但賽季末管理層竟然選擇不和2023年FMVP、上路崔祐齊（Zeus）續約，後續雖因談約過程拖延向選手道歉，仍舊選擇不續約，雙方事後鬧得不愉快，連告別影片都沒拍，T1只能倉促買來新任上路選手崔玄準（Doran）。

本賽季聯賽階段，表現起伏的T1就向Gumayusi的先發地位開刀，屢次讓青訓小將上陣，也埋下選手不願續約的伏筆。

電子競技「英雄聯盟」三連霸強權T1不續約冠軍射手李珉炯（遊戲ID：Gumayusi）。圖取自官方臉書

又換奪冠拼圖

至於Gumayusi離隊後的空缺，據傳由中國戰隊京東的韓籍射手金修奐（Peyz）補上，這位年僅19歲的小將已有多年職業賽經驗，此前是韓國強隊GEN.G極力培訓的當家太子，去年世界賽四強賽的關鍵團戰，Peyz發生要命失誤，導致團隊無緣翻盤最終冠軍T1，隨後中國戰隊京東買下Peyz；據傳T1引援Peyz的考量點之一是薪資較為便宜。

隨著T1同日官宣續約首奪冠軍的上路Doran，新賽季由個人六冠在手的傳奇選手Faker繼續帶隊，僅有射手是新人，繼續挑戰史無前例的四連霸。

【更多精采內容，詳見 】