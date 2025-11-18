快訊

民調／藍白支持度相加超過綠9.4個百分點 游盈隆：嚴重警訊

台股重挫691點收最低！失守2萬7千大關 台積電力守1,400元整數關卡

墾丁難玩的原因找到了！他嘆20年只靠「先天資源」 內行揭背後關鍵

聽新聞
0:00 / 0:00

電競／奪冠陣容照換！三連霸強權T1不續約冠軍射手 元老僅存Faker

台灣醒報／ 台北報導
T1完成史無前例三連霸。 法新社
T1完成史無前例三連霸。 法新社

決賽最有價值選手（FMVP）甫奪冠就離隊！電子競技英雄聯盟2025賽季決賽日前落幕，冠軍隊伍T1的FMVP、射手李珉炯（遊戲ID：Gumayusi）17日晚間確認離隊，T1同時與冠軍上路續約，射手空缺據傳會外部引援。這也代表三連霸的T1戰隊，3位FMVP就僅剩元老中路選手李相赫（遊戲ID：Faker）在陣中，繼續帶隊挑戰四連霸。

冠軍射手離隊

風靡全球的電子競技「英雄聯盟」的2025賽季（S15賽季）日前告終，決賽上演韓國內鬥，最終頂級強權T1逆轉KT勝出，榮獲史無前例的世界賽三連霸，系列賽的決賽最有價值選手（FMVP）頒給下路射手李珉炯（Gumayusi），T1三連霸的FMVP都是不同人挺身而出獲獎，沒想到轉會期一開始，T1就官宣李珉炯離隊，三連霸下路搭檔（Gumayusi與Keria）正式拆夥。

這也代表三連霸時期的3位FMVP，僅剩元老中路選手李相赫（Faker）留隊，去年T1寫下二連霸時，是史上第一支用相同的5名先發連霸的隊伍，但賽季末管理層竟然選擇不和2023年FMVP、上路崔祐齊（Zeus）續約，後續雖因談約過程拖延向選手道歉，仍舊選擇不續約，雙方事後鬧得不愉快，連告別影片都沒拍，T1只能倉促買來新任上路選手崔玄準（Doran）。

本賽季聯賽階段，表現起伏的T1就向Gumayusi的先發地位開刀，屢次讓青訓小將上陣，也埋下選手不願續約的伏筆。

電子競技「英雄聯盟」三連霸強權T1不續約冠軍射手李珉炯（遊戲ID：Gumayusi）。圖取自官方臉書
電子競技「英雄聯盟」三連霸強權T1不續約冠軍射手李珉炯（遊戲ID：Gumayusi）。圖取自官方臉書

又換奪冠拼圖

至於Gumayusi離隊後的空缺，據傳由中國戰隊京東的韓籍射手金修奐（Peyz）補上，這位年僅19歲的小將已有多年職業賽經驗，此前是韓國強隊GEN.G極力培訓的當家太子，去年世界賽四強賽的關鍵團戰，Peyz發生要命失誤，導致團隊無緣翻盤最終冠軍T1，隨後中國戰隊京東買下Peyz；據傳T1引援Peyz的考量點之一是薪資較為便宜。

隨著T1同日官宣續約首奪冠軍的上路Doran，新賽季由個人六冠在手的傳奇選手Faker繼續帶隊，僅有射手是新人，繼續挑戰史無前例的四連霸。

【更多精采內容，詳見

×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

LOL／CFO宣布「護國神牛」Kaiwing離隊

LOL／T1 Doran續約、二軍下路Smash離隊！新任下路人選尚未確定

中國信託證券加碼臨櫃開戶禮 感謝中信飛牡蠣粉絲相挺

LOL／Guria成為歷史...T1宣布下路Gumayusi離隊 三冠射手將尋找新東家

相關新聞

足球／德國、荷蘭強大火力擊潰對手 強勢晉級2026世界盃

德國與荷蘭今天雙雙殺進2026世界盃足球賽，兩隊均展現強大進攻火力，在歐洲區資格賽的最後一戰完全擊潰對手

電競／奪冠陣容照換！三連霸強權T1不續約冠軍射手 元老僅存Faker

決賽最有價值選手（FMVP）甫奪冠就離隊！電子競技英雄聯盟2025賽季決賽日前落幕，冠軍隊伍T1的FMVP、射手李珉炯（遊戲ID：Gumayusi）17日晚間確認離隊，T1同時與冠軍上路續約，射手空缺

網球／絕代雙驕年終賽決賽對決 締造義大利新收視紀錄

網壇「絕代雙驕」辛納（Jannik Sinner）和西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）在剛落幕的...

拳擊／WB年終賽郭怡萱完封烏克蘭對手 闖4強保底銅牌

在印度大諾伊達舉行的WB年終總決賽，台灣女將郭怡萱今天在51公斤級以5比0完封烏克蘭好手瑪琳丘克，順利挺進4強，同時確定...

拳擊／WB年終賽吳詩儀退烏茲別克好手 闖4強保底銅牌

在印度大諾伊達舉行的WB年終總決賽，台灣女將吳詩儀今天在57公斤級8強戰，以5比0完封烏茲別克好手圖爾迪別科娃，挺進4強...

馬術／FEI國際馬術年度盛典於香港舉行 黃啟芳力促裁判改革

國際馬術總會（FEI）副會長暨第八分區主席Jack黃啟芳近期輾轉各國間，為馬術運動推廣及國際馬術賽事等四處奔走頒獎。今年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。