拳擊／WB年終賽郭怡萱完封烏克蘭對手 闖4強保底銅牌

在印度大諾伊達舉行的WB年終總決賽，台灣女將郭怡萱今天在51公斤級以5比0完封烏克蘭好手瑪琳丘克，順利挺進4強，同時確定再為台灣進帳1面獎牌。

由世界拳擊聯盟（World Boxing，WB）舉辦的年終賽，僅限定積分足夠的選手才能參加，身上流著南澳泰雅族血液的20歲新星郭怡萱，今天在8強戰面對烏克蘭好手瑪琳丘克（Yaroslava Marynchuk），尋求擠身4強之列、一舉登上頒獎台。

就算身材不具優勢，不過郭怡萱從首回合開打後，展現高昂拚戰精神，不僅有效掌控節奏，搭配靈活腳步精準打點，獲得裁判一致青睞，雖然第2回合發生頭套被打落小插曲，但郭怡萱並未自亂陣腳，反而耐心與對手纏鬥，再度得到全數裁判認可，早早奠定勝基，終場再以5比0獲勝，確定保底銅牌。

郭怡萱搶下4強門票，指導教練柯文明接受中央社採訪時表示，雖然愛徒個子不高，不過在各項靈敏度、反應相當優秀，尤其很會善用敏捷、速度優勢來衝擊對手，「必須利用很多技巧性、爆發力彌補，戰術上我們設定以柔克剛、先發制人，讓她逮到機會就上。」

本季轉戰51公斤級的郭怡萱，從加入國家隊後，實力獲得提升，搭配今年歷經多場國際賽洗禮，幫助她的表現越來越穩定，而且更不會怯場。柯文明也評價愛徒逐漸展現大將之風，並期待郭怡萱在4強面對哈薩克好手拉希姆別爾迪（Zhansaya Rakhymberdi）持續繳出好的內容，「相信她有自信就打得出來。」

另外，巴黎奧運國手甘家葳今天則在男子70公斤級亮相，8強戰與烏克蘭好手扎哈里耶夫（Yurii Zakharieiev）正面交鋒，開局表現不錯、一度手握4比1領先的甘家葳，卻在第2、3回合遭到逆轉，最後與4強門票擦肩而過。