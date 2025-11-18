拳擊／WB年終賽郭怡萱完封烏克蘭對手 闖4強保底銅牌

中央社／ 台北17日電

在印度大諾伊達舉行的WB年終總決賽，台灣女將郭怡萱今天在51公斤級以5比0完封烏克蘭好手瑪琳丘克，順利挺進4強，同時確定再為台灣進帳1面獎牌。

由世界拳擊聯盟（World Boxing，WB）舉辦的年終賽，僅限定積分足夠的選手才能參加，身上流著南澳泰雅族血液的20歲新星郭怡萱，今天在8強戰面對烏克蘭好手瑪琳丘克（Yaroslava Marynchuk），尋求擠身4強之列、一舉登上頒獎台。

就算身材不具優勢，不過郭怡萱從首回合開打後，展現高昂拚戰精神，不僅有效掌控節奏，搭配靈活腳步精準打點，獲得裁判一致青睞，雖然第2回合發生頭套被打落小插曲，但郭怡萱並未自亂陣腳，反而耐心與對手纏鬥，再度得到全數裁判認可，早早奠定勝基，終場再以5比0獲勝，確定保底銅牌。

郭怡萱搶下4強門票，指導教練柯文明接受中央社採訪時表示，雖然愛徒個子不高，不過在各項靈敏度、反應相當優秀，尤其很會善用敏捷、速度優勢來衝擊對手，「必須利用很多技巧性、爆發力彌補，戰術上我們設定以柔克剛、先發制人，讓她逮到機會就上。」

本季轉戰51公斤級的郭怡萱，從加入國家隊後，實力獲得提升，搭配今年歷經多場國際賽洗禮，幫助她的表現越來越穩定，而且更不會怯場。柯文明也評價愛徒逐漸展現大將之風，並期待郭怡萱在4強面對哈薩克好手拉希姆別爾迪（Zhansaya Rakhymberdi）持續繳出好的內容，「相信她有自信就打得出來。」

另外，巴黎奧運國手甘家葳今天則在男子70公斤級亮相，8強戰與烏克蘭好手扎哈里耶夫（Yurii Zakharieiev）正面交鋒，開局表現不錯、一度手握4比1領先的甘家葳，卻在第2、3回合遭到逆轉，最後與4強門票擦肩而過。

甘家葳 拳擊
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

拳擊／WB年終賽吳詩儀退烏茲別克好手 闖4強保底銅牌

網球／辛納力退阿爾卡拉斯 成功衛冕ATP年終賽

拳擊／WB年終賽林囿負烏克蘭好手 男子65公斤級首輪淘汰

ATP年終賽／絕代雙驕爭冠！阿卡、辛納爭1.5億獎金

相關新聞

不適任教練處置不完善 運動部承諾積極面對

運動部今年9月成立，包括體育班存廢、運動教練制度和特定體育團體的改革都是運動部被期待的推動內容，今天立法院第11屆第4會...

拳擊／WB年終賽郭怡萱完封烏克蘭對手 闖4強保底銅牌

在印度大諾伊達舉行的WB年終總決賽，台灣女將郭怡萱今天在51公斤級以5比0完封烏克蘭好手瑪琳丘克，順利挺進4強，同時確定...

拳擊／WB年終賽吳詩儀退烏茲別克好手 闖4強保底銅牌

在印度大諾伊達舉行的WB年終總決賽，台灣女將吳詩儀今天在57公斤級8強戰，以5比0完封烏茲別克好手圖爾迪別科娃，挺進4強...

馬術／FEI國際馬術年度盛典於香港舉行 黃啟芳力促裁判改革

國際馬術總會（FEI）副會長暨第八分區主席Jack黃啟芳近期輾轉各國間，為馬術運動推廣及國際馬術賽事等四處奔走頒獎。今年...

聽奧／我國代表團拜會國際聽障運動總會主席 深化運動平權與國際交流

2025年東京第25屆達福林匹克運動會（簡稱聽奧）正在東京盛大進行，我國代表團今天（17日）由運動部政務次長鄭世忠與聽障...

健力／巫翊俅世錦賽硬舉登頂 中華隊9金11銀10銅作收

2025年世界公開裝備健力錦標賽最終日賽程，參加男子120公斤級以上的我國選手巫翊俅再登頒獎台，他以380公斤奪下硬舉項...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。