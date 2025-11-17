拳擊／WB年終賽吳詩儀退烏茲別克好手 闖4強保底銅牌

在印度大諾伊達舉行的WB年終總決賽，台灣女將吳詩儀今天在57公斤級8強戰，以5比0完封烏茲別克好手圖爾迪別科娃，挺進4強保底銅牌，確定獎牌入袋。

由世界拳擊聯盟（World Boxing，WB）舉辦的年終賽，僅限定積分足夠的選手才能參加，去年登上巴黎奧運頒獎台的台灣「拳擊精靈」吳詩儀，今天在女子57公斤級8強戰亮相，與烏茲別克好手圖爾迪別科娃（Sitora Turdibekova）正面交鋒，爭取前進4強的機會。

烏茲別克選手以拳質較重聞名，因此吳詩儀在首回合開打後，貫徹有效控制距離的策略、避免遭到反擊，甚至主動攻擊也能精準命中對手，獲得裁判一致青睞，並將氣勢延續到第2、3回合。終場吳詩儀就以5比0完封圖爾迪別科娃，確定登上WB年終賽頒獎台。

吳詩儀的指導教練柯文明接受中央社採訪時指出，第2回合相當關鍵，因為吳詩儀一開始遭遇小亂流，所幸立刻穩住陣腳，並在時間終了前30秒精準打點，扭轉開局陷入被動的劣勢，「原先以為評分會被對手追近，結果還是得到裁判全數認可。」

帶著巨大優勢進入第3回合，吳詩儀抱著更放開來打的心態應戰，並將對手控制在範圍裡面，早早奠定勝基。柯文明評價「今天打得很順暢、相當精彩」，並期望愛徒接下來4強戰面對韓國新星時，能夠謹慎以對、穩紮穩打，盡力爭取冠軍戰門票。