拳擊／WB年終賽吳詩儀退烏茲別克好手 闖4強保底銅牌

中央社／ 台北17日電
拳擊女將吳詩儀（右）。 報系資料照
在印度大諾伊達舉行的WB年終總決賽，台灣女將吳詩儀今天在57公斤級8強戰，以5比0完封烏茲別克好手圖爾迪別科娃，挺進4強保底銅牌，確定獎牌入袋。

由世界拳擊聯盟（World Boxing，WB）舉辦的年終賽，僅限定積分足夠的選手才能參加，去年登上巴黎奧運頒獎台的台灣「拳擊精靈」吳詩儀，今天在女子57公斤級8強戰亮相，與烏茲別克好手圖爾迪別科娃（Sitora Turdibekova）正面交鋒，爭取前進4強的機會。

烏茲別克選手以拳質較重聞名，因此吳詩儀在首回合開打後，貫徹有效控制距離的策略、避免遭到反擊，甚至主動攻擊也能精準命中對手，獲得裁判一致青睞，並將氣勢延續到第2、3回合。終場吳詩儀就以5比0完封圖爾迪別科娃，確定登上WB年終賽頒獎台。

吳詩儀的指導教練柯文明接受中央社採訪時指出，第2回合相當關鍵，因為吳詩儀一開始遭遇小亂流，所幸立刻穩住陣腳，並在時間終了前30秒精準打點，扭轉開局陷入被動的劣勢，「原先以為評分會被對手追近，結果還是得到裁判全數認可。」

帶著巨大優勢進入第3回合，吳詩儀抱著更放開來打的心態應戰，並將對手控制在範圍裡面，早早奠定勝基。柯文明評價「今天打得很順暢、相當精彩」，並期望愛徒接下來4強戰面對韓國新星時，能夠謹慎以對、穩紮穩打，盡力爭取冠軍戰門票。

相關新聞

在印度大諾伊達舉行的WB年終總決賽，台灣女將吳詩儀今天在57公斤級8強戰，以5比0完封烏茲別克好手圖爾迪別科娃，挺進4強...

馬術／FEI國際馬術年度盛典於香港舉行 黃啟芳力促裁判改革

國際馬術總會（FEI）副會長暨第八分區主席Jack黃啟芳近期輾轉各國間，為馬術運動推廣及國際馬術賽事等四處奔走頒獎。今年...

不適任教練處置不完善 運動部承諾積極面對

運動部今年9月成立，包括體育班存廢、運動教練制度和特定體育團體的改革都是運動部被期待的推動內容，今天立法院第11屆第4會...

聽奧／我國代表團拜會國際聽障運動總會主席 深化運動平權與國際交流

2025年東京第25屆達福林匹克運動會（簡稱聽奧）正在東京盛大進行，我國代表團今天（17日）由運動部政務次長鄭世忠與聽障...

健力／巫翊俅世錦賽硬舉登頂 中華隊9金11銀10銅作收

2025年世界公開裝備健力錦標賽最終日賽程，參加男子120公斤級以上的我國選手巫翊俅再登頒獎台，他以380公斤奪下硬舉項...

足球／挪威大勝義大利 1998年以來首度晉級世界盃

挪威今天以4比1大勝義大利，闖進將由美國、加拿大和墨西哥共同舉辦的2026年國際足總世界盃。這是挪威自1998年以來首次...

