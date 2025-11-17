馬術／FEI國際馬術年度盛典於香港舉行 黃啟芳力促裁判改革

國際馬術總會（FEI）副會長暨第八分區主席Jack黃啟芳近期輾轉各國間，為馬術運動推廣及國際馬術賽事等四處奔走頒獎。今年11月他與FEI第八分區副主席柬埔寨公主楠妲德薇（Nanda-Devi Nordom）以及第八分區辦公室主任于長君（June Yu），前往香港參與FEI國際馬術總會年度大會暨頒獎典禮，此次為時隔27年後，再度於香港舉行。來自國際馬術界的領袖與專家齊聚一堂，共同審議見證馬術運動的各項推新與馬匹福祉。大會期間，討論2028年洛杉磯奧運規則、科技創新及國際賽事籌備等議題的討論，展現國際馬術界對運動發展與馬匹福利的高度關注及保護。

作為全場壓軸焦點的FEI Awards 2025頒獎典禮，旨在表彰馬術界卓越人物與創新計劃。來自愛爾蘭的Tom Wachman榮獲Longines FEI新星獎，比利時盛裝舞步騎手Justin Verboomen則榮獲Peden Bloodstock最佳運動員獎，而致力於馬匹照護的Sanne Melsen則抱回Cavalor最佳馬伕獎。台灣希望馬場提名並入圍FEI Inspire獎，典禮上全球馬術圈都看見其付出與奉獻，FEI Inspire獎由中國上海「Beat as One – 馬房管理挑戰賽」獲獎，以卓越的馬房管理培訓獲得展現馬術公益與未來人才教育培育的亮眼成果。

而FEI 2025年度大會中，首日以第八分區會議展開，主席黃啟芳、副主席柬埔寨公主楠妲德薇、辦公室主任于長君皆列席，就亞太區及全球發展中會員國在裁判晉升與國際賽事指派給予更大支持進行討論，期待培植出亞太區域專業裁判講師，減少對於歐洲地區的依賴，建立區域的人才專庫。黃啟芳表示：「這一次我強力推動FEI要正視亞太區域及全球發展中會員國在裁判的晉升與國際賽事指派上給予更大的支持。更期待能培養出區域的專業裁判講師，不要一直依賴歐洲地區，建立自己區域的人才庫。」

而2028洛杉磯奧運的參賽規則修訂也積極展開，明訂選手必須在比賽當年至少年滿16歲，而馬匹需年滿8歲方符合參賽資格。障礙賽的資格制度經過調整，取消了以往透過Longines League of Nations總決賽晉級奧運隊伍的方式，所有名額將重新回歸到2026年世界錦標賽所產生的七支隊伍。各項目的最低參賽資格（MER, Minimum Eligibility Requirement）規定必須在2027年1月1日至2028年6月11日期間於指定賽事取得，同時強調取得名額並不代表選手已達到最低標準。資格確認則有三個步驟，分別是取得隊伍或個人名額、完成MER成績檢核、並完成最終報名。此外，配額再分配流程將公開透明，在專屬奧運資訊平台上顯示，提升透明度和公平性。

2026年FEI世界錦標賽將在德國亞琛與沙烏地阿拉伯等兩地分別舉辦，展現FEI國際馬術總會成員間的國際合作與賽事組織的專業能力。

在忙碌行程之餘，FEI暨第八分區主席黃啟芳也偕同第八分區辦公室主任于長君，受邀柬埔寨皇室成員邀請至金邊Genius Resort參與由柬埔寨馬術協會首次在該國舉辦的國際賽事、FEI東南亞青少年馬術盃。該比賽在為東南亞年輕騎手提供國際競技舞台，促進區域馬術交流與發展。今年賽事吸引新加坡、柬埔寨、泰國、中國大陸等國選手參與，展現區域馬術運動的活力與未來潛力。黃啟芳也將馬不停蹄奔走國際推動亞洲馬術能見度，11月底將出席在泰國Pattaya舉辦的第二屆FEI亞錦賽，將破紀錄會有16國參賽，並首次包含帕拉馬術與耐力賽等非奧運項目。12月則將出席在香港舉辦的IHSC國際馬匹運動聯合會年會以及在中國四川成都舉辦的2025浪琴盃國際馬聯場地障礙世界盃中國聯賽總決賽。 FEI國際馬術總會副會長暨第八分區主席Jack黃啟芳（左起）、香港賽馬會行政總裁應家柏、北京市馬術運動協會主席劉詩來、FEI國際馬術總會會長Ingmar De Vos英格瑪德沃斯、歐洲馬協會長Quentin Simonet。圖／STARFiSH PR星予公關提供