不適任教練處置不完善 運動部承諾積極面對

運動部今年9月成立，包括體育班存廢、運動教練制度和特定體育團體的改革都是運動部被期待的推動內容，今天立法院第11屆第4會期教育及文化委員會今天舉行「如何汰換不適任教練，建立完善運動教練查核制度」公聽會，運動部次長黃啟煌強調，不會迴避「沒做好的地方」，將針對公聽會內容作出工作方針，目標年底有具體做法，積極處理相關議題。

我國尚未建立完善的教練查核和篩選制度，導致部分有不當行為或前科的教練仍能轉換場域繼續任教，形成兒少持續受害的風險。今天公聽會邀請14位學長專家出席發言，運動部和教育部也有代表人員列席。

今年4月率民族實中完成JHBL女甲5連霸的籃球隊教練許秀勉提到，自己原本是體育老師，因個人志向轉任專任教練，兩者體系都走過後有個疑問，「師資有培育法，為什麼教練沒有師資培育法？運動專任教練師資培育法，就能包含很多課程，兒少和性平。」

中華民國專任運動教練協會副秘書長林峻永認為，學校的專任教練行之有年，但業界欠缺審查機制，可以納入補教法或是獨立設置到私人俱樂部，「非學校系統教練的監管真空，建議補教法研擬運動中心執行要求教練的制定和考核，強化教練背景審核機制，最重要是定期再教育規範。」國體法也該修正，公佈不適任教練名稱，避免劣跡教練被解聘後又回到相同領域。

國體大教授李再立也提到，國體法的法規有必要整理整合，運動專業人員的管理機制進修檢定，可增加選任、查核和退場。

黃啟煌坦言，有沒做好的地方「這是事實」，運動部不會迴避，將積極看待相關議題，擬定工作方針，希望年底就能有具體做法。 立法院第11屆第4會期教育及文化委員會今天舉行「如何汰換不適任教練，建立完善運動教練查核制度」公聽會。記者曾思儒／攝影