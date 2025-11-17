聽奧／我國代表團拜會國際聽障運動總會主席 深化運動平權與國際交流

2025年東京第25屆達福林匹克運動會（簡稱聽奧）正在東京盛大進行，我國代表團今天（17日）由運動部政務次長鄭世忠與聽障者體育運動協會秘書長趙玉平共同率隊，拜會國際聽障運動總會（International Committee of Sports for the Deaf, ICSD）主席科紹（ Ádám Kósa）。鄭世忠於會中除代表我國向聽奧百周年表達祝賀外，也就運動平權推廣、國際適應運動合作、國際聽障運動人才培育與賽事申辦等議題深入交流，希望持續與ICSD建立密切合作關係，為全球聽障運動永續發展貢獻力量，展現「讓世界因台灣而更美好」之國際參與精神。

科紹主席為匈牙利籍，1975年出生，具法律專業背景，亦為歐洲議會史上首位以手語進行議事的議員，長期投入身心障礙者權利處境與平權倡議。ICSD以「Equal Through Sports（以運動爭取平權）」為核心理念，致力保障聽障者運動參與權利並促進社會共融。

科紹日前於開幕典禮致詞時強調，運動是促進理解、深化共融及推動平等的重要力量，而2025東京聽奧不僅適逢百周年，更創下歷屆最多選手參與紀錄，期勉所有選手勇於展現自我，使世界更加支持聽障者「平等參與、無障礙融入」之願景。

會談中，科紹表示台灣是ICSD最重要的合作夥伴，並讚賞我國聽體協在行政與賽事籌備一直是國際各國協會間的優等生，特別感謝台灣長年對國際聽障賽事之支持與參與，也有感受到台灣政府對於聽體協的支持越來越大，期盼未來我國聽體協能在亞太地區與國際聽障運動扮演重要推手。

鄭世忠表示，運動部已於賴清德總統支持下，在今年9月9日正式成立，並特別設置「適應運動司」，此政策方向與 ICSD「以運動爭取平權」之理念高度相契，更引領國人持續關注適應運動，使「愛運動 動無礙」於台灣深根茁壯，並共同打造友善、包容與無障礙的運動環境。同時，鄭世忠於會談中表示將會與聽體協秘書長共同商議我國聽體協如何能協助聽障運動在亞太地區的推動，以及進一步再次申辦聽奧與相關正式錦標賽事。

趙玉平表示，台灣聽障運動近年在政府之支持下，不論在基層推廣、選手培育或國際交流方面均持續精進，期盼未來在運動部與ICSD的合作支持下，持續深耕台灣聽障運動發展，擴大國際參與，使運動成為世界認識台灣的力量。

會談的最後，鄭世忠正式邀請科紹主席來訪台灣，並獲主席正面回應，期待繼2009年台北聽奧後再次訪台，攜手商議國際聽障運動推動合作。鄭世忠提到過去在國立體育大學任教期間與匈牙利體育大學多次的密切合作，因此對布達佩斯以及匈牙利體育界並不陌生，科紹也歡迎鄭世忠有機會再次造訪匈牙利，也會介紹其他支持運動與運動平權的國會議員們一起認識，一同推動聽障運動。 運動部政務次長鄭世忠（左三）與聽體協祕書長趙玉平（右二）率隊，拜會國際聽障運動總會主席科紹（右三）。圖／運動部提供