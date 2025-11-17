健力／巫翊俅世錦賽硬舉登頂 中華隊9金11銀10銅作收

快訊

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
我國選手巫翊俅在硬舉項目以380公斤的優異成績，擊敗各國好手獲得金牌。圖／運動部提供
我國選手巫翊俅在硬舉項目以380公斤的優異成績，擊敗各國好手獲得金牌。圖／運動部提供

2025年世界公開裝備健力錦標賽最終日賽程，參加男子120公斤級以上的我國選手巫翊俅再登頒獎台，他以380公斤奪下硬舉項目金牌，帶回中華隊本屆賽事的第9面金牌。

賴清德總統在獲知喜訊後，於第一時間拍發賀電肯定選手優異的表現。

今年世界公開裝備健力錦標賽在羅馬尼亞克盧日那波卡登場，當地時間11月10日點燃戰火，16日是賽程最終日。我國分別是由女子84公斤級的林俐宸，以及男子120公斤級以上的巫翊俅、田基森出場征戰。

巫翊俅雖因預估總和分較低被分配至稍早進行的B組賽事，但他憑藉在硬舉項目的優異表現，以380公斤的成績獨占鰲頭，接下來的A組賽事也沒有其他選手能夠超越，讓巫翊俅奪下硬舉項目金牌。

田基森在臥舉和總和項目奪銅，林俐宸在女子84公斤級則是以225公斤的成績獲得銅牌，讓中華隊單日進帳1金3銅，賽事總共獲得9金11銀10銅，最終以團體成績男子組第2名、女子組第3名作收。

2025年世界公開裝備健力錦標賽，我國選手巫翊俅獲得男子120公斤級以上硬舉項目金牌。圖／運動部提供
2025年世界公開裝備健力錦標賽，我國選手巫翊俅獲得男子120公斤級以上硬舉項目金牌。圖／運動部提供

中華隊
