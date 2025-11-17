快訊

衛福部將設兒少及家庭支持署 賴總統宣布4年投入135億照顧兒童健康

入秋最強冷空氣來襲 周二探15度 周五才會逐漸回暖

網球／辛納力退阿爾卡拉斯 衛冕ATP年終賽

中央社／ 杜林16日綜合外電報導
義大利好手辛納衛冕ATP年終賽。 歐新社
義大利好手辛納衛冕ATP年終賽。 歐新社

義大利好手辛納今天以7比6（7/4）、7比5擊敗西班牙猛將阿爾卡拉斯，成功衛冕ATP年終賽（ATP Finals），以再次從這位宿敵手中奪勝為這個變幻莫測的賽季劃下句點。

法新社報導，辛納（Jannik Sinner）在義大利杜林（Turin）的冠軍賽中為現場球迷帶來期待一幕，贏得滿堂喝采，繼高舉澳洲網球公開賽和溫布頓網球錦標賽金盃之後，本季再添這座夙負盛名年終賽冠軍。

儘管世界反禁藥組織（WADA）接受他去年對合成代謝藥物氯替醇（clostebol）呈現陽性反應係屬意外誤食，這位24歲選手本季仍因遭到禁賽3個月而影響不少賽程，現在則強勢回歸。

辛納目前已在室內硬地賽事締造31連勝，這個紀錄要從他2023年在杜林伊納爾皮體育館（Inalpi Arena）的冠軍賽敗給塞爾維亞名將約克維奇（Novak Djokovic）之後算起。

若能再於室內硬地贏得4場勝利，他將追平喬科維奇2012年至2015年間締造的連勝紀錄。那是公開賽年代第2長連勝紀錄，但仍落後退役美國名將馬克安諾（John McEnroe）的47連勝。

自兩年前在年終總決賽決賽敗給這位塞爾維亞好手後，辛納至今未在賽會掉過一盤，本週在義大利北部這項賽事中的表現無懈可擊。

順利挺進決賽的辛納和阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）在決賽中展開拉鋸戰，雙方發球威力十足，首盤打到扣人心弦的搶七才分出勝負。

辛納靠著一記精采高吊球搶下盤末點，接著再以無可挑剔的發球讓阿爾卡拉斯回球出界而拿下首盤。

不過辛納在第2盤開局時接連兩次雙發失誤，讓阿爾卡拉斯率先破發。辛納之前在賽會中未曾遭到破發，不過第6局即時回破，讓全場觀眾熱烈歡呼。

最後，拿到冠軍點的辛納讓阿爾卡拉斯反拍回球出界，立即開心地倒在場中，隨後在滿場歡呼聲中衝上觀眾席與家人分享喜悅。

辛納 喬科維奇
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

拳擊／WB年終賽林囿負烏克蘭好手 男子65公斤級首輪淘汰

拳擊／WB年終賽台灣6人參賽 林囿男子65公斤打頭陣

披薩點太少遭義大利店家公審 醫曝「關鍵1差異」：吃不完很正常

義大利披薩店公審台灣遊客 同團網紅揭內幕：獲店家同意卻又被羞辱

相關新聞

網球／辛納力退阿爾卡拉斯 衛冕ATP年終賽

義大利好手辛納今天以7比6（7/4）、7比5擊敗西班牙猛將阿爾卡拉斯，成功衛冕ATP年終賽（ATP Finals），以再次...

撞球／CTPBA第四站再演兄弟鬩牆 柯秉中逆轉奪本季第2冠

2025年CTPBA職業撞球巡迴賽第四站冠軍戰複製第二站「柯氏兄弟」對決的「兄弟鬩牆」戲碼，第二站時是哥哥柯秉逸力退弟弟...

滑輪溜冰／台灣公開賽落幕 楊合貞首度領軍潛培隊展現無畏精神 

2025台灣國際滑輪溜冰公開賽今天於台南市永大溜冰場進行最後一天賽程，這次賽事也做為2025潛培代表隊的驗收，去年剛退役...

體操／全國競技體操錦標賽 蕭佑然領軍北市大成隊摘金

114年全國競技體操錦標賽今天在新北市厚德國小進行最後一天賽事，台北市立大學在亞運國手蕭佑然領軍下，以總分198.627...

拳擊／WB年終賽林囿負烏克蘭好手 男子65公斤級首輪淘汰

在印度大諾伊達登場的WB年終總決賽，台灣代表隊率先登場的林囿，今天在男子65公斤級以0比5敗給烏克蘭的阿利耶夫，無緣挺進...

路跑／2025日本航空墾丁馬拉松 3500名選手征服南台灣最美海岸

「2025日本航空墾丁國際馬拉松」於今天（16日）清晨6點在墾丁大灣草坪熱情鳴槍開跑，22個國家、255位外國選手，共近...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。