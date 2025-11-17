電競／「聯盟戰棋」棋手皇冠盃 WithoutYou奪世界冠軍台灣第一人

中央社／ 記者陳容琛台北17日電

電競「聯盟戰棋」棋手皇冠盃決賽，台灣選手WithoutYou繳出亮眼表現，技壓全場摘下世界冠軍，同時締造台灣第一人紀錄，並贏得15萬美元（約新台幣460萬元）冠軍獎金。

聯盟戰棋是一款自走棋類的電子遊戲，世界觀搭建於另一款遊戲「英雄聯盟」，考驗玩家的營運管理、陣容理解及站位判斷等能力。而這次的棋手皇冠盃被譽為聯盟戰棋的世界大賽，WithoutYou通過前兩日賽事考驗後，攜手其餘5名亞太賽區選手挺進最終8強。

在昨天登場的「聯盟戰棋」棋手皇冠盃決賽，採取20分將死制，意即只要選手累積積分20分，再奪下1場單場第1名就能獲得世界冠軍頭銜，不過若8場打完仍未有選手在達到20分後順利「吃雞」，則由積分最高者取得冠軍。

WithoutYou前4局打完拿到22分、手握「聽牌」優勢，雖然第5局錯失提前結束比賽的機會，但WithoutYou在第6局展現宰制力，尤其在關鍵時刻力退同為台港澳賽區的選手Iron Bog，順利勇奪單局第1名，同時成為台灣首名勇奪聯盟戰棋世界冠軍的選手。

WithoutYou賽後接受主辦單位採訪時透露，奪冠當下手還在發抖，沒想到第1次參加世界大賽就順利拿到冠軍，因此很開心為兩年職業生涯帶來完美逗號，「這次以平常心面對、把作息調整好，加上同賽區的隊友都互相支持。」

WithoutYou認為，想要感謝的人相當多，包含家人、賽區工作人員，隨著亞太賽區選手表現越來越好，他謙虛表示很幸運，並形容自己只是在風口浪尖上成功拿到冠軍的那個人，「我是這艘船的頭，剛好先抵達港口。」

