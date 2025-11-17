足球／葡萄牙大勝亞美尼亞 晉級2026世界盃
葡萄牙在護身符「C羅」羅納度禁賽缺席下，靠曼聯中場費南德斯和巴黎聖傑曼小將尼佛斯雙雙上演帽子戲法，今天以9比1痛宰亞美尼亞，取得2026年國際足總世界盃門票。
法新社報導，曼徹斯特聯隊（Manchester United）中場費南德斯（Bruno Fernandes）和效力巴黎聖傑曼（Paris Saint-Germain）的尼佛斯（Joao Neves）分別上演帽子戲法，總教練馬蒂內茲（Roberto Martinez）麾下大軍今天在波圖（Porto）拿下大勝，葡萄牙一舉躋身2026年國際足總世界盃（FIFA World Cup）歐洲區資格賽F組榜首。
葡萄牙隊陣中韋加（Renato Veiga）此役率先打破僵局，拉莫斯（Goncalo Ramos）和孔塞桑（Francisco Conceicao）也分別進球。
葡萄牙10月遭匈牙利逼和，13日對愛爾蘭又意外吞敗，期間羅納度（Cristiano Ronaldo）苦吞紅牌被罰下場，接連失之交臂後終在最後一場資格賽拿下明年世界盃門票。
這將是葡萄牙連續第7度參加世界盃。但是這支2016年歐洲國家盃足球賽（Euro 2016）冠軍隊至今仍未奪下過世界盃冠軍。
F組另一場賽事，愛爾蘭在終場前絕殺匈牙利，以3比2逆轉晉級附加賽。巴洛特（Troy Parrott）繼對葡萄牙梅開二度後，此役更上演帽子戲法。
🔥 udn 瘋運動IG 追起來
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言