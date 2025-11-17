拳擊／吳沛儀獲WBO太平洋頭銜戰冠軍腰帶 闖進世界前10
台灣女子職業拳擊好手吳沛儀昨天在越南擊敗澳洲勁敵麥考連，如願收下WBO Pacific Title（太平洋頭銜戰）的冠軍腰帶後，世界排名也擠進前10，並在今天風光返台。
世界拳擊組織（World Boxing Organization，WBO）是世界4大職業聯盟之一，現年29歲的台灣好手吳沛儀（5勝1負3KO）挑戰WBO Pacific Title，對上42歲已育有3子，但實力、經驗依舊出色的麥考連（PamMcclelland）（6勝3負1平）。
雙方經過8回合激戰，比賽一路糾纏，兩人都互有命中，尤其在近身纏鬥時更是拉扯頻繁，多次摔倒的場面讓現場氣氛高潮迭起。
然而吳沛儀展現更積極、主動的打法，以清晰的命中率與前壓節奏取得優勢，才以2比1驚險搶下冠軍腰帶，也讓自己的世界排名闖進前10。
吳沛儀賽後接受媒體訪問表示，這次賽前特別針對「左架對手」做大量技戰術演練，同時加強力量、心肺、貼身處理能力，用最全面的狀態迎接對手。
吳沛儀主教練、肯將拳擊的蘇孝肯也肯定愛徒表現，他表示，「這次對手的力量與節奏掌握都很難纏，是她職業生涯中重要的一戰。這場經驗將成為接下來訓練的養分，讓我們一步一步持續朝世界冠軍邁進。」
吳沛儀在成功奪下WBO Pacific Title並進入世界前10名後，預計明年將嘗試跨組織挑戰，尋求前進歐美拳擊戰場的機會。
