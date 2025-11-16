滑輪溜冰／台灣公開賽落幕 楊合貞首度領軍潛培隊展現無畏精神 

快訊

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
潛培選手黃立昀（左）奪下大專社會女子組5000公尺積分金牌。圖／中華民國滑輪溜冰協會提供
2025台灣國際滑輪溜冰公開賽今天於台南市永大溜冰場進行最後一天賽程，這次賽事也做為2025潛培代表隊的驗收，去年剛退役、初次擔任潛培國家隊教練的「滑輪女王」楊合貞對這批潛培選手的表現也相當滿意，最滿意選手不懼於向大哥哥、大姐姐挑戰的膽識。

台灣國際滑輪溜冰公開賽今天只進行最後的2000、3000公尺接力賽，在競爭最激烈的大專社會男、女子組3000公尺接力賽中，屏東花豹再度整體實力，女子組屏東縣體育會溜冰委員會隊伍，以4分32秒331奪冠，在大專男子組屏東兩支隊伍更是包辦前二，國立屏東大學4分09秒619金牌、屏東縣體育會溜冰委員會4分09秒695銀牌，整體實力都優於台灣各縣市。

為期四天的台灣國際滑輪溜冰公開賽，對「滑輪女王」楊合貞更有不同的意義，她在去年退役後，今年首度接下2025潛培代表隊的國家隊教練重任，今年潛培代表隊共有7男7女，分散在台灣各地，楊合貞說：「平常大家都是分散在母隊訓練，今年只有在暑假期間跟著國家隊一同集合訓練了兩周，這次的台灣國際滑輪溜冰公開賽就是最後的驗收。」

四天比賽下來，14名潛培選手共計摘下大專組2金、高中組1銀2銅和國中組4金3銅的佳績，楊合貞看起來很率性，但其實非常在意潛培選手的表現，前三天瘋狂吶喊下，今喉攏已接近全部失聲下，但她還是對潛培選手這次國際賽的表現很滿意說：「 這幾位選手年紀都比同組的小，但都勇於挑戰，無畏於大哥哥、大姐姐，這種精神我覺得很棒，整體而言，我這對這批潛培選手有很高的期望，甚至未來可以準備接棒國家隊。」

面對新一代潛力選手，楊合貞希望帶給他們的不僅是技術，更是一種主動學習與自我超越的精神。她說：「教練可以指導技術，但真正站在賽場上的，是他們自己。我希望他們學會主動分析自己的優缺點，不只是為了獎牌，而是為了成為能不斷突破自己的運動員。」

雖然潛培代表隊的任務在今天賽事結束後落幕，但楊合貞期許這批台灣潛培選手說：「以熱愛為起點，用信念滑出自己的路。「希望每位選手都能帶著熱情與信念，全力展現自己，不只是為了成績，而是為了那份對滑輪的真心熱愛。」

「滑輪女王」楊合貞（中左）首度擔任潛培代表隊教練。圖／中華民國滑輪溜冰協會提供
楊合貞 滑輪溜冰
