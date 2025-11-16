快訊

現場慘況曝光！高雄7旬翁駕車下橋違規右轉撞機車衝待轉區 釀9人受傷

115學年大學音樂系減招 第一線教師：大學只是最後一張骨牌

台灣粉絲超猛！砸百萬「把無人機搬進大巨蛋」 SJ當場爆哭

撞球／CTPBA第四站再演兄弟鬩牆 柯秉中逆轉奪本季第2冠

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
CTPBA職業撞球巡迴賽第四站冠軍戰上演「柯氏兄弟」對決的「兄弟鬩牆」戲碼。圖／CTPBA提供
CTPBA職業撞球巡迴賽第四站冠軍戰上演「柯氏兄弟」對決的「兄弟鬩牆」戲碼。圖／CTPBA提供

2025年CTPBA職業撞球巡迴賽第四站冠軍戰複製第二站「柯氏兄弟」對決的「兄弟鬩牆」戲碼，第二站時是哥哥柯秉逸力退弟弟柯秉中摘冠，這次結局反轉由弟弟克服逆境以11：7逆轉，賽後柯秉中笑著表示，落後其實沒壓力，反正冠軍都是自家人。

2025年CTPBA職業撞球巡迴賽，「柯氏兄弟」堪稱最大贏家，前三站都有人闖進最後冠軍戰，首站柯秉中擊敗已故的「火雲邪神」張榮麟，第二站則上演「兄弟鬩牆」由哥哥柯秉逸摘冠，第三站柯秉逸則是不敵張榮麟，今天結束的第四站則是弟弟柯秉中成功復仇；結束今年的四站賽事後，總決賽預計於1月初在松菸文創園區盛大展開，屆時賽事獎金至少會是巡迴賽分站的雙倍。

此站冠軍戰，柯秉逸開場就先聲奪人取得3：1領先，後來在4：3之際被柯秉中連趕3局超前形成6：4，柯秉中憑藉著優勢逐步擴大領先，最終以11：7逆轉摘冠，拿下今年巡迴賽的第2冠，也報了第二站敗給哥哥的仇。

冠軍柯秉中賽後談到逆轉奪冠的關鍵時坦言，心情上其實還好，畢竟自己很常跟大哥對戰、練球，沒什麼落後、逆轉的情緒，他接著笑說：「遇到哥哥就是完全沒有得失心了，會覺得冠軍都是自己家的，所以也沒什麼太大的心情起伏，就是希望把球打得好看讓球迷、觀眾看得開心」。

最後柯秉中總結這次第四站的比賽，他自認這次表現得還不錯，雖然前幾場有些許閃失，但整體球運都很不錯；至於屈居亞軍的柯秉逸，他認為兄弟倆在發揮上都還算OK，只是近期兩人都有嘗試打「中式八球」，雖然會面臨打法的調整，但這次轉換上並沒有太大問題，第四站表現還算不錯。

柯秉中在2025年CTPBA職業撞球巡迴賽第四站逆轉奪冠。圖／CTPBA提供
柯秉中在2025年CTPBA職業撞球巡迴賽第四站逆轉奪冠。圖／CTPBA提供

柯秉中 柯秉逸 張榮麟
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

撞球／CTPBA巡迴賽 柯秉漢苦戰菲律賓潛力新秀險勝

熊本羽賽／「麟榤配」惜敗世界第一 無緣前進冠軍戰

韓國羽賽／生涯第一冠！邱品蒨力退越南女將 寫下新里程碑

排球／U16女排亞錦賽台灣3:1勝中國 尋求隊史首冠

相關新聞

ATP年終賽／絕代雙驕爭冠！阿卡、辛納爭1.5億獎金

ATP年終賽的決賽組合出爐，西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）和尋求衛冕的地主名將辛納（Jann...

撞球／CTPBA第四站再演兄弟鬩牆 柯秉中逆轉奪本季第2冠

2025年CTPBA職業撞球巡迴賽第四站冠軍戰複製第二站「柯氏兄弟」對決的「兄弟鬩牆」戲碼，第二站時是哥哥柯秉逸力退弟弟...

滑輪溜冰／台灣公開賽落幕 楊合貞首度領軍潛培隊展現無畏精神 

2025台灣國際滑輪溜冰公開賽今天於台南市永大溜冰場進行最後一天賽程，這次賽事也做為2025潛培代表隊的驗收，去年剛退役...

體操／全國競技體操錦標賽 蕭佑然領軍北市大成隊摘金

114年全國競技體操錦標賽今天在新北市厚德國小進行最後一天賽事，台北市立大學在亞運國手蕭佑然領軍下，以總分198.627...

拳擊／WB年終賽林囿負烏克蘭好手 男子65公斤級首輪淘汰

在印度大諾伊達登場的WB年終總決賽，台灣代表隊率先登場的林囿，今天在男子65公斤級以0比5敗給烏克蘭的阿利耶夫，無緣挺進...

路跑／2025日本航空墾丁馬拉松 3500名選手征服南台灣最美海岸

「2025日本航空墾丁國際馬拉松」於今天（16日）清晨6點在墾丁大灣草坪熱情鳴槍開跑，22個國家、255位外國選手，共近...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。