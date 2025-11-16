體操／全國競技體操錦標賽 蕭佑然領軍北市大成隊摘金

114年全國競技體操錦標賽今天在新北市厚德國小進行最後一天賽事，台北市立大學在亞運國手蕭佑然領軍下，以總分198.627分輕鬆拿下男子成隊冠軍，也為明年全大運鋪路。

台北市立大學在今年全國競技體操錦標賽，派出蕭沛然、蕭佑然、邱柏巽、江禹利、劉彥甫參賽，除了劉彥甫是運動健康系的大一新生外，其餘都是今年4月全大運的陣容。

經過地板、鞍馬、吊環、跳馬、雙槓、單槓等6個項目的比拚後，北市大除了在跳馬是靠蕭佑然、邱柏巽、劉彥甫外，其餘5項全都是取蕭佑然、江禹利、劉彥甫等3人的分數加總。

教練鄭焜杰在接受中央社訪問時表示，其實這個分數沒有太大意義，因為很多好手都沒來參加，「我們主要還是為了明年的全大運作準備，希望可以維持北市大過往的優良傳統，甚至完成團體連霸。」

鄭焜杰強調，這次就是來看看其他學校有沒有好的選手，算是先刺探一下軍情，「我們自己選手的成績也不算太好，蕭佑然全能總分沒破70分，完全不是他的水準，只能說年底了，每個選手也都有些疲憊。」