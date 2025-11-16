拳擊／WB年終賽林囿負烏克蘭好手 男子65公斤級首輪淘汰

在印度大諾伊達登場的WB年終總決賽，台灣代表隊率先登場的林囿，今天在男子65公斤級以0比5敗給烏克蘭的阿利耶夫，無緣挺進4強窄門。

世界拳擊聯盟（World Boxing，WB）舉辦的年終賽，僅限定積分足夠的選手才能參加，台灣包括黃筱雯、陳念琴、吳詩儀、甘家葳都是直接取得資格，另外郭怡萱、林囿都是獲得替補門票。

林囿今天在男子65公斤級8強首戰烏克蘭的阿利耶夫（Elvin Aliyev），手長腳長又略占身高優勢的林囿，在首回合開賽就頻用左刺拳主動攻擊，一度收到不錯的效果。只可惜首回合剩下1分半鐘，阿利耶夫展開反擊，多次組合拳都順利擊中林囿，雙方形式出現逆轉。

從第2回合起，林囿就刻意拉開距離，加上體能有些下滑，後續在阿利耶夫不斷壓迫下，雙方多次近身互毆都由阿利耶夫占得優勢，最終3回合結束，林囿只得黯然吞敗。

林囿過去曾長期擔任台灣女拳四金釵之一陳念琴的陪練員，因為身材優勢，教練柯文明建議他加強左右開弓的打法，後續也在賽場上收到效果。

柯文明在接受中央社記者訪問時表示，「林囿在國內比較缺乏陪練員，所以一到國際賽場上就會顯得比較難適應，這個問題我們還得持續加強。」