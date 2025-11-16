路跑／2025日本航空墾丁馬拉松 3500名選手征服南台灣最美海岸

「2025日本航空墾丁國際馬拉松」於今天（16日）清晨6點在墾丁大灣草坪熱情鳴槍開跑，22個國家、255位外國選手，共近3500名國內外跑者齊聚國境之南成功完賽。42公里全馬男子組冠軍由王錦佳以2小時51分35秒奪得；女子組冠軍則由許紹程以3小時15分22秒封后。

屏東縣政府交通旅遊處表示，為了讓選手提前感受日航墾丁馬拉松的熱情氛圍，於昨天首度舉辦「賽事前夜祭」，選手們齊聚墾丁享用結合在地食材的Buffet，大獎抽不停，在賽前夜就點燃熱血氣氛，選手直呼太超值，期待明年要再來參加。

以「跑進山海之間」為特色的日航墾丁馬拉松，由屏東縣政府、屏東縣觀光協會、日本航空及LAVA Sports台灣鐵人三項公司共同主辦。賽事分為42公里全馬、21公里半馬、12公里挑戰組及4公里體驗組，適合不同程度的跑者與家庭同樂，全馬組路線首度延伸至具有奇岩地景的「佳樂水風景區」，讓選手沿途欣賞壯闊的南國海岸線，不少跑者直呼「看到美景就忘了疲勞」。此外，本賽事也展現「身障平權」的精神，視障跑者組一起走出戶外、跑進墾丁、無礙奔馳、勇敢逐夢。

全馬男、女組冠軍之外，21公里半馬男子組冠軍為顧紘慈（1小時21分10秒），女子組冠軍由「高雄鐵人」黃依婷（1小時38分57秒）拿下，日本航空特別贊助全馬及半馬總排優勝者「日本航空哩程20000哩（台北—東京來回經濟艙基本哩程數）機票」，賽後抽獎活動更掀起全場高潮，16名日本航空20000哩機票、可果美奧納芮禮盒、墾丁福華渡假飯店住宿券、MIZUNO NEO COSMO訓練鞋、小嶼事冰淇淋券等多項豐富好禮。

42KM女子冠軍許紹程。圖／日本航空墾丁國際馬拉松提供 全馬組出發前與貴賓、日航空姐的大合照。圖／日本航空墾丁國際馬拉松提供 42KM男子冠軍王錦佳。圖／日本航空墾丁國際馬拉松提供