自行車／結合地質教育 上百車友齊聚徐行縱谷板塊騎遇活動

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
2025徐行縱谷板塊騎遇自行車活動今天清晨登場。圖／交通部觀光署花東縱谷國家風景區管理處提供
2025徐行縱谷板塊騎遇自行車活動今天清晨登場。圖／交通部觀光署花東縱谷國家風景區管理處提供

由交通部觀光署花東縱谷國家風景區管理處主辦的「2025徐行縱谷板塊騎遇自行車活動」今天清晨展開，吸引近200名來自各地的單車騎士踴躍參與，沿著景色優美的台30線一路前往八通關古道及歐亞菲板塊交界處，體驗自然與人文交織的震撼騎旅。

本次活動結合地質教育、在地原民文化，吸引各路鐵馬騎士關注，親自領騎的交通部觀光署主任秘書方正光表示，在觀光署推出的16條自行車多元路線中，花東縱谷就包含3條路線，分別為洄瀾漫波線、森林溫泉線、田園風光線。今天自行車活動分為20K歐亞菲板塊休閒騎行組、34K八通關古道自行車挑戰組，騎經以歐亞菲板塊交界處知名的玉富自行車道，以及壯麗的八通關越嶺古道，一次將縱谷的獨有風景收進眼底。觀光署明年度預計推動「北回之巔－微笑南灣計畫」也將結合自行車旅遊。

為讓車友好好享受這趟旅程，這次活動補給站點融合在地原住民美食，提供一人一份的小米粽（阿粨），讓體力補給也充滿在地風味。活動還結合集客市集，現場有眾多東區觀光圈在地店家，讓民眾在完騎之後，使用完賽禮之一的消費抵用券，於現場選購花東最具特色的美食及伴手禮，有得吃、有得玩，讓民眾重新認識八通關與歐亞菲板塊的地質價值外，也促進在地觀光與消費，讓眾人目光再次聚焦於台灣這座地質奇島。

縱管處處長許宗民另提到，自114年11月1日起攜手東區觀光圈 East of Taiwan推出「花東出『鏟』的幸福！旅宿1+1幸福專案」及「花東出『鏟』的幸福！感恩有你！月月送」活動，到明年2月28日前，凡於東區觀光圈East of Taiwan 合作業者消費滿500元，即可登錄發票參加抽獎；滿1000元可享雙倍中獎機會。每月均有住宿券、3C產品及花東大禮包等多項好禮，在光復鄉消費的旅客，更可參加加碼抽獎，有機會獲得iPhone 17、台糖住宿券等獎項，「鏟出幸福獎」更將送出Toyota Yaris Cross汽車、金豆及多項驚喜大獎，誠摯邀請大家來一趟花東忘憂行旅、享受花東純淨自然美好慢遊。

