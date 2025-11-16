拳擊／WB年終賽台灣6人參賽 林囿男子65公斤打頭陣

快訊

中央社／ 台北16日電
林囿(左)將在男子65公斤打頭陣。圖／中華拳擊協會提供
林囿(左)將在男子65公斤打頭陣。圖／中華拳擊協會提供

WB年終總決賽今天起在印度大諾伊達登場，台灣共6人與會，其中黃筱雯是以積分排名第1參賽；今天下午2時開始，將由林囿在男子65公斤打頭陣。

世界拳擊聯盟（World Boxing，WB）舉辦的年終賽，僅限定積分足夠的選手才能參加，台灣包括黃筱雯、陳念琴、吳詩儀、甘家葳都是直接獲選，另外郭怡萱、林囿都是獲得替補門票。

拿下今年WB世界拳擊錦標賽女子54公斤級金牌的黃筱雯，是以積分第1名之姿參賽，儘管左手腕有些傷勢，但她仍舊積極備戰。

教練劉宗泰在接受中央社記者訪問時表示，選手參加了一整年比賽，身上或多或少都有傷勢，「我們會想辦法保護選手，讓她可以健康參賽，畢竟明年的亞運才是我們首要目標。」

比賽城市大諾伊達，距離新德里約40公里，算是當地3線城市，各種建設與當地環境都有段落差，黃筱雯笑說：「我們就是自己盡量小心，吃都在飯店解決。」

根據大會公布籤表，因人數關係，黃筱雯首場比賽將直接於女子54公斤級4強登場，陳念琴首戰也將於女子65公斤級4強出賽；至於林囿今天8強首戰對手，將是烏克蘭的阿利耶夫（Elvin Aliyev）。

