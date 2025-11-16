快訊

健力／大力士發威 楊森世錦賽再摘金

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
楊森在2025年世界公開裝備健力錦標賽的男子120公斤級收穫1金1銀1銅。圖／運動部提供
楊森在2025年世界公開裝備健力錦標賽的男子120公斤級收穫1金1銀1銅。圖／運動部提供

中華隊在2025年世界公開裝備健力錦標賽佳績頻傳，今年世運會奪金的楊森在男子120公斤級收穫1金1銀1銅，隊友林鴻麟在硬舉也奪下銀牌，讓中華隊累積奪得8金11銀7銅，成果豐碩。

今年世界公開裝備健力錦標賽在羅馬尼亞克盧日那波卡登場，當地時間11月10日的首日賽程，中華隊就有3金進帳。楊森和林鴻麟在當地時間15日完成賽事，楊森臥舉3次試舉皆成功，以340公斤的成績擊敗烏克蘭選手比奇科夫（Bychkov Oleksiy），為我國再添1金；楊森蹲舉雖未能打破自己在成都世運會創下的世界紀錄453.5公斤，仍以435公斤成績奪得銀牌，最後憑著穩健的發揮，獲得總和項目銅牌，個人收穫1金1銀1銅。

林鴻麟在硬舉項目也有所斬獲，以365公斤奪下銀牌。

楊森奪得男子組120公斤級臥舉項目金牌，賴清德總統在獲知喜訊後，於第一時間拍發賀電肯定選手優異的表現，並鼓勵我國代表隊選手持續奮戰，為自己及國家爭取最高榮耀。

中華隊前6天賽事累積已有8金11銀7銅，接下來最後一天的賽事，將由林俐宸、田基森及巫翊俅3位選手分別出戰女子84公斤及男子120級以上公斤，有機會再登上頒獎台。

楊森（中）在2025年世界公開裝備健力錦標賽的男子120公斤級收穫1金1銀1銅。圖／運動部提供
楊森（中）在2025年世界公開裝備健力錦標賽的男子120公斤級收穫1金1銀1銅。圖／運動部提供

中華隊 世運會
