ATP年終賽／絕代雙驕爭冠！阿卡、辛納爭1.5億獎金
ATP年終賽的決賽組合出爐，西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）和尋求衛冕的地主名將辛納（Jannik Sinner）再度會師最終戰，這將是兩人今年連三場大滿貫決賽對決後，再一次爭奪大賽金盃。
阿爾卡拉斯四強賽以6：2、6：4擊敗加拿大阿里辛（Felix Auger-Aliassime），晉級決賽就已確定帶著「年終球王」身份迎接下個賽季；辛納以7：5、6：2拍下澳洲「小野兔」德米納爾（Alex de Minaur），打下跨季連拿18盤紀錄，離衛冕和破紀錄的507萬1千美元（約1.57億新台幣）冠軍獎金只差最後一步
阿爾卡拉斯笑說：「我期待至少有3到4個觀眾會為我加油。這一定會是場硬仗，我只是很開心在另一場決賽看到辛納。每一次我們決賽碰頭，我們都會將能力提升到最高層級。」
連三度打進年終賽決賽的辛納也說，和「小蠻牛」的對決是自己期待的比賽，「對我來說也可以檢視我的水準到哪裡，在此同時，進入休賽季前有這樣的對決也是好事。」今年法網和美網失利的辛納還補充，年終賽是在室內硬地賽場，對他來說是很舒適的場地，不過每次對決都不相同，就算在同樣場地也會有不同故事。
這也是「絕代雙驕」今年第6度對決，阿爾卡拉斯握有生涯對戰辛納的10勝5敗優勢，今年將尋求首度在年終大賽登頂。
🔥 udn 瘋運動IG 追起來
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言