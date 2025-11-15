快訊

撞球／CTPBA巡迴賽 柯秉漢苦戰菲律賓潛力新秀險勝

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
馬納斯（圖）與柯氏兄弟中的小弟柯秉漢苦戰17局後敗下陣來。圖／大會提供
馬納斯（圖）與柯氏兄弟中的小弟柯秉漢苦戰17局後敗下陣來。圖／大會提供

CTPBA職業撞球巡迴賽，今天於新北市林口九號颱風撞球館進行年度第4站賽程，首日會內賽總計88位選手參賽，其中台灣選手80位，另有來自日本、菲律賓越南的8名外籍選手。首日會內賽包括「柯氏兄弟」中的大哥柯秉逸與小弟柯秉漢全勝晉級，「天王殺手」柯秉中則意外敗給菲律賓全國賽冠軍雷耶斯（Kenneth Harina Reyes）落入敗部，明天賽程將從32強進行單敗淘汰。

賽事開放女子挑戰，而台灣女子職撞一姐「大眼妹」周婕妤，上一站因參加國際賽而缺席，今年第3度挑戰男子職業賽的不讓分賽制，結果再度遭到職業好手「震撼教育」，3：9敗給「少年球王」陳英傑，周婕妤說：「其實這場比賽挑戰難度比女子賽高很多，今年打了2站還沒有機會晉級8強。」

周婕妤表示，今年賽程大爆炸，8月以來，估計100多天時間裡，在台灣時間大約只有20天左右，國際上到處飛行參賽，賽事多到無法想像，堪稱職業生涯最忙碌的一年，而去年奪下4站冠軍的她，今年僅拿1冠，對於挑戰男子賽難度，周婕妤做出解釋，她說：「發球線中區衝球，需要很多練習，一般衝球只要方向抓個七、八成準度，中區衝球精準度要提升到95%以上才行。」

此外，國內職狀巡迴賽比照國際賽事標準，球袋洞口小，也使難度大幅增加，周婕妤說：「女子國際賽幾乎只有上海公開賽洞口在4英吋，很多都在4.25英吋左右，這次比賽球洞寬度只有3.9英吋，以一般準度90％要求，這場比賽準度要拉到95%才行。」

而這次外籍兵團中，特別邀請年僅18歲，剛拿下雷耶斯盃MVP的菲律賓潛力新秀馬納斯（AJ Manas）出席，不過今天他遇到台灣柯氏兄弟老三柯秉漢，最終8：9搶尾局敗陣，體驗台灣頂尖撞球的雄厚實力，賽後馬納斯說：「我來之前就知道柯氏兄弟很強，這次算是一次難得的經驗。」

馬納斯是雷耶斯盃對抗賽亞洲隊最年輕的球員，他從7歲開始接觸撞球，也曾接受菲律賓傳奇「魔術師」雷耶斯（Efran Reyes）與布斯塔曼帝（Francisco Bustamante）的指導，馬納斯說：「他們總是教我一些『解球』（Kick Shot）的技術，還有一些安全球觀念，還跟我說當選手要有紀律。」

馬納斯首日會內賽，面對柯氏兄弟中的小弟柯秉漢，開局處於落後，之後因安全球沒有作好，一度以3：8「被聽牌」，最後一波進攻連追5局扳平，雙方打到搶尾局，馬納斯在與柯氏兄弟初體驗賽事中惜敗，馬納斯說：「比賽後面感受到壓力，不過我希望接下來，還能挑戰柯氏兄弟中的柯秉逸和柯秉中兩位選手。」

CTPBA年度規劃4場分站賽，外加1場總冠軍賽，年度積分戰績前3名球員，可獲10萬、5萬與3萬的國外參賽旅費補助，「天王殺手」柯秉中首站奪冠，第2站也晉級決賽，「撞球王子」柯秉逸則是第2站冠軍，以及第3站冠軍由已故的「火雲邪神」張榮麟奪下，年度積分爭奪戰，將於明天第4站結果揭曉後確定。

「天王殺手」柯秉中意外帶北落入敗部復活。圖／大會提供
「天王殺手」柯秉中意外帶北落入敗部復活。圖／大會提供

周婕妤 柯秉中
