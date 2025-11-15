快訊

強迫下屬睡館嫂？前員工毀滅式爆料 館長不忍了「親自直播公開真相」

滑輪溜冰／台灣公開賽趙祖政最後一舞 3銀結束25年選手生涯

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
30歲老將趙祖政（右1）今為25年選手生涯畫下終點。圖／中華民國滑輪溜冰協會
30歲老將趙祖政（右1）今為25年選手生涯畫下終點。圖／中華民國滑輪溜冰協會

2025台灣國際滑輪溜冰公開賽今天在台南市永大溜冰場進行第三天賽事，共進行500＋D、5000公尺計分和3000公尺接力賽三項，30歲亞運雙金老將趙祖政在5000公尺計分賽「最後一舞」再奪1銀，以3銀奪下成年男子組總排第1獲頒6萬元獎金，風光結束長達25年的選手生涯。

9月剛滿30歲的趙祖政，今年在國際賽戰績依舊傲人，不僅在摘下成都世界運動會5000公尺計分賽銀牌；接著轉戰中國大陸北戴河舉行的世界錦標賽，先在公路賽15000公尺長距離淘汰賽奪銀，接著在場地賽10000公尺淘汰賽和5000公尺計分賽再添1銀1銅。

但趙祖政今年在台灣國際滑輪溜冰公開賽，前一天在10000公尺淘汰賽和1000公尺爭先賽都屈居第二，今天在3000公尺計分賽也是個人的最後一項比賽，雖然趙祖政在中途試圖突圍一度領頭，但過了幾圈後還是被吞沒，最終僅以1分積分之差再度拿下一面銀牌。

雖然人生最後一場國際賽，趙祖政最終只以3銀落幕，但他並不在意的說：「其實沒有什麼可惜的，比賽本來就這樣啊，有輸有贏，我覺得就是跟人生一樣 ，人生一定會有成功跟失敗，成功就享受它，失敗我們就學著接受然後去改善，然後再進步再重來，這次的比賽就是只想一項接一項把比完，然後去享受最後一場國際賽。」

從5歲開始接觸滑輪溜冰，25年的比賽歷程，讓趙祖政覺得很不可思議的旅途，除了在2018年雅加達亞運、2022年杭州亞運摘下2金1銅外，世錦賽總計拿下1金5銀1銅，之所以會想早早掛靴的原因，趙祖政說：「體能已大不如前，過去可以一日三戰都不覺得疲憊，但現在是一天比第二項就軟腿，隔天再比就快爆掉。」

另一個原因有現實考量，趙祖政說：「因為明年亞運已經沒有滑輪溜冰，國內也會從全運再被拉回全民運，獎金就差了一大截，除非2030年滑輪溜冰能重回亞運，不然就很難靠比賽獎金來維持生活。」幸好從台灣大學醫學院物理治療研究所畢業，趙祖政說：「預計會待在台北先找診所或工作室做復健師或物理治療師。」

今在5000公尺積分賽大專社會女子組決賽中好手如雲，除了有亞運雙金好手施沛妤、亞運金牌劉懿萱和今年甫於成都世運奪下3金的哥倫比亞滑輪天后盧埃達（Gabriela Rueda）等名將，但賽程到在中間左右，地主台南大學選手「小愛」黃立昀與北市大李巧容殺出重圍，兩人輪流掩護，最終年僅19歲黃立昀力壓一眾國手李巧容、施沛妤和劉懿萱後，成功為地主摘下第一面大專社會組金牌。

趙祖政本屆賽事以3銀成績拿下成年男子組總排第1獲頒6萬元獎金。圖／中華民國滑輪溜冰協會
趙祖政本屆賽事以3銀成績拿下成年男子組總排第1獲頒6萬元獎金。圖／中華民國滑輪溜冰協會

亞運 滑輪溜冰 劉懿萱
