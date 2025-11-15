世足資格賽／球星C羅肘擊吞紅牌 恐缺席世界盃葡萄牙首役

快訊

中央社／ 都柏林15日綜合外電報導
葡萄牙13日在世界盃資格賽以0比2不敵愛爾蘭，陣中大將「C羅」羅納度（Cristiano Ronaldo）因肘擊苦吞紅牌被罰下場，恐將缺席明年世界盃至少葡萄牙的首場比賽。

路透社報導，C羅在都柏林比賽中因手肘擊中愛爾蘭後衛歐謝（Dara O'Shea），一開始領到黃牌，但在主審裁判到場邊觀看影像回放後，判罰升級為紅牌，這也讓C羅首次在國家隊生涯中被驅逐出場。

葡萄牙總教練馬蒂內茲（Roberto Martinez）表示：「當他試圖擺脫防守球員時，那個動作看起來比實際情況嚴重。我不認為那是刻意的手肘動作，比較像是整個身體的動作。但從攝影機角度看起來像是手肘動作。我們接受判決。這可能是紅牌，但要有充分的理由。」

C羅將在16日葡萄牙主場對上亞美尼亞的比賽停賽一場。葡萄牙目前在F組仍領先匈牙利2分，只要取勝就能取得明年世界盃的參賽資格。

然而，根據國際足球總會（FIFA）規定，「嚴重犯規」至少停賽2場，而「暴力行為」則至少停賽3場；若涉及攻擊性動作（包括以手肘攻擊），將依情節裁定適當的停賽時間。

FIFA做出裁決可能需要3週時間。世界盃前的熱身賽不計入停賽場次。

這是C羅在他為葡萄牙出賽的破紀錄226場比賽中第一次吃到紅牌。

馬蒂內茲說：「他是我們的隊長，在此之前，他從未被罰下場。我認為這次判罰有些嚴厲，因為他是一位非常為球隊著想的隊長。」

C羅正努力爭取參加他生涯第6次世界盃。

