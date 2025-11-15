快訊

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
我國代表團由上屆網球金牌選手林家文及潛力新秀鄒少宇擔任掌旗官。圖／運動部提供
2025年東京第25屆達福林匹克運動會（簡稱聽奧）今天於東京體育館隆重揭幕。本屆賽事共有來自81個國家與地區、3081位選手參加，齊聚日本共同見證聽奧百周年重要里程碑。我國代表團依字母T排序（大會序位第73位）進場，由上屆網球金牌選手林家文及潛力新秀鄒少宇擔任掌旗官，在場邊觀眾的歡呼聲與手語應援中自信亮相，現場氣氛熱鬧非凡。

本屆賽事以「與任何人、在任何時刻、於任何地點共享運動」為願景，大會並以象徵希望與夢想的「光之傳遞」儀式揭開序幕；典禮內容結合視覺光影、節奏與肢體語彙，呈現具包容與多元特色的演出。我國選手也積極以視覺手勢呼應觀眾席的「Cheer Signs」加油動作，讓「看得見的加油聲」在場館內此起彼落，展現聽奧特有的視覺交流魅力。

本屆東京聽奧是繼2009年台北聽奧後，亞洲第二次主辦聽障運動國際盛會。我國代表團共150人，也是2009年以來規模最大的一屆，將挑戰田徑、游泳、射擊、桌球、羽球、網球、保齡球、籃球、跆拳道、空手道及定向越野等11個運動種類，陣中老將與新秀齊聚，展現兼具深度與厚度的競技陣容。

各代表隊自去年起即啟動備戰計畫。今年運動部成立後，更將推動運動平權作為政策核心，強化多面向選手支持，包括訓練津貼、運動科學、營養諮詢、心理諮商與醫療防護等服務。此外，自本屆起，選手奪牌獎金與教練獎金亦同步提升，以鼓勵選手全力投入、爭取佳績。

在開幕典禮舉行前，大會已於今天上午在日比谷公園進行定向越野短距離賽事，為本屆聽奧揭開首場競賽序幕。運動部政務次長鄭世忠與團本部總領隊趙玉平皆到場為選手加油。賽事結果以年輕新秀楊天筆在男子組排名第7名最佳；女將吳思穎與梁君宇則分別以第8名及第10名作收。

目前我國田徑、射擊、保齡球、籃球、羽球、網球、定向越野及桌球隊已陸續抵達東京。開幕式結束後，自16日起籃球、羽球及網球等種類將接續展開競賽。

2025東京聽奧象徵全球聽障運動邁入新的發展階段。我國選手再次踏上國際舞台，以堅韌、勇氣與不放棄的精神迎接挑戰。運動部呼籲國人一起為聽奧代表團加油，為每一位努力投入的選手喝采。

我代表團依字母T排序第73位進場。圖／運動部提供
聽奧 運動部 籃球
聽奧／開幕式林家文、鄒少宇任掌旗官 我代表團第73位進場

