聽奧／開幕式林家文、鄒少宇任掌旗官 我代表團第73位進場

2025年東京第25屆達福林匹克運動會（簡稱聽奧）今天於東京體育館隆重揭幕。本屆賽事共有來自81個國家與地區、3081位選手參加，齊聚日本共同見證聽奧百周年重要里程碑。我國代表團依字母T排序（大會序位第73位）進場，由上屆網球金牌選手林家文及潛力新秀鄒少宇擔任掌旗官，在場邊觀眾的歡呼聲與手語應援中自信亮相，現場氣氛熱鬧非凡。

本屆賽事以「與任何人、在任何時刻、於任何地點共享運動」為願景，大會並以象徵希望與夢想的「光之傳遞」儀式揭開序幕；典禮內容結合視覺光影、節奏與肢體語彙，呈現具包容與多元特色的演出。我國選手也積極以視覺手勢呼應觀眾席的「Cheer Signs」加油動作，讓「看得見的加油聲」在場館內此起彼落，展現聽奧特有的視覺交流魅力。

本屆東京聽奧是繼2009年台北聽奧後，亞洲第二次主辦聽障運動國際盛會。我國代表團共150人，也是2009年以來規模最大的一屆，將挑戰田徑、游泳、射擊、桌球、羽球、網球、保齡球、籃球、跆拳道、空手道及定向越野等11個運動種類，陣中老將與新秀齊聚，展現兼具深度與厚度的競技陣容。

各代表隊自去年起即啟動備戰計畫。今年運動部成立後，更將推動運動平權作為政策核心，強化多面向選手支持，包括訓練津貼、運動科學、營養諮詢、心理諮商與醫療防護等服務。此外，自本屆起，選手奪牌獎金與教練獎金亦同步提升，以鼓勵選手全力投入、爭取佳績。

在開幕典禮舉行前，大會已於今天上午在日比谷公園進行定向越野短距離賽事，為本屆聽奧揭開首場競賽序幕。運動部政務次長鄭世忠與團本部總領隊趙玉平皆到場為選手加油。賽事結果以年輕新秀楊天筆在男子組排名第7名最佳；女將吳思穎與梁君宇則分別以第8名及第10名作收。

目前我國田徑、射擊、保齡球、籃球、羽球、網球、定向越野及桌球隊已陸續抵達東京。開幕式結束後，自16日起籃球、羽球及網球等種類將接續展開競賽。

2025東京聽奧象徵全球聽障運動邁入新的發展階段。我國選手再次踏上國際舞台，以堅韌、勇氣與不放棄的精神迎接挑戰。運動部呼籲國人一起為聽奧代表團加油，為每一位努力投入的選手喝采。 我代表團依字母T排序第73位進場。圖／運動部提供