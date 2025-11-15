桌球／艋舺盃推廣賽暌違10年回歸 跨世代千人熱血揮拍

9月9日運動部正式成立，台灣進入「全民運動」新時代，中正、萬華兩區率先響應，立法委員吳沛憶偕中華民國運動與休閒協會、萬華區體育會桌球委員會，接棒2013年由時任立委鄭麗君與在地球友共同發起的「艋舺盃桌球推廣賽」復辦，讓暌違近十年的賽事精彩回歸。

第四屆艋舺盃於11月15日、16日熱鬧開打，今天上午吳沛憶出席開幕式，與小選手們一起開球，為活動熱血揭幕。吳沛憶表示，成立運動部是全民的期待，她在立法院一起積極推動，今年終於揭牌。推廣全民運動是運動部重要政策，她也藉著復辦艋舺盃桌球推廣賽，用行動支持基層運動發展。

本屆選手橫跨6歲到76歲，從國小組、社會組到長青組皆踴躍參賽，開放報名不久即額滿，參與人數破千人，充分展現全民運動精神及中正、萬華蓬勃的基層運動能量。

中華民國運動與休閒協會理事長謝清良表示，透過舉辦賽事能引發興趣，帶動全民運動風氣。他也勉勵選手們發揮120%努力，享受桌球帶來的樂趣。

運動部政務次長黃啟煌表示，運動人才與熱情都從基層開始扎根，運動部將更全面、大力推動基層運動，持續廣設、強化運動環境，支持熱愛運動的孩子們。

台北市萬華區體育會桌委會主委許志明表示，桌球在萬華有深厚基礎，他很開心能再度舉辦第四屆艋舺盃。賽事睽違十年再次回歸，內心既開心又感動。

開幕式也由吳沛憶、許志明與兩名東園國小選手對打開球，為賽事熱血揭幕。現場上百位桌球小將切磋球技、一起揮汗。吳沛憶也感謝家長們家長一路陪練、陪賽，支持孩子投入運動，扮演孩子的最強後盾。 艋舺盃桌球推廣賽暌違10年復辦。圖／中華民國運動與休閒協會提供