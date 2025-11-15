籃球／第一場結合寵物球賽 Petsketball 2025運管盃3x3籃球賽回歸

全台第一場結合「寵物」的籃球賽事－Petsketball 2025運管盃3x3籃球賽，於今日15日在國立臺灣體育運動大學熱鬧展開。籃球與臺體大運管系有著深厚的緣分，近年來結合不同的活動主題持續舉辦運管盃，努力朝著品牌性賽事發展。

此次活動Slogan「毛起來打！Pet what you play」，結合籃球與寵物的元素，並借用網路流行用語「Play what you play」的意象，象徵全力以赴的參與，也傳達主辦方對賽事的投入，就如同主人對寵物般的細心與用心，讓比賽不只是競技，更是結合生活的交流平臺。

為了呼應本屆賽事主題「寵物」，主辦方特別邀請在IG上坐擁21.7萬的網紅狗狗－柴犬七仙女，來到活動現場舉辦快閃見面會，讓仙豆們（粉絲名）可以近距離與蘿蔔糕（狗狗名）和大冰奶（狗狗名）互動，如此「萌」的畫面也替比賽緊張的氣氛增添了溫馨感。

Petsketball今年有四個競賽組別，分別是：國中男子組、高中男子組、社會暨大專男子組及社會暨大專女子組。這次除了三對三的比賽之外，也準備了兩項中場遊戲：半場投籃LOGO SHOT與老井OX肉。值得一提的是老井OX肉中場遊戲，靈感來源是從台中在地品牌同時也是本次活動贊助商的「老井極上燒肉」，發揮創意把烤肉架直接搬進球場，將小遊戲OOXX的線條模擬成烤肉網架，如此極具巧思的活動讓遠道而來的選手留下了特別的遊戲體驗。

今年選擇「寵物」作為結合籃球的主題，如此衝突卻又和諧的搭配正是牠帶來的魅力，透過Petsketball將生活帶入籃球，讓寵愛與熱愛不衝突。在周邊闖關活動中特別設計了嗅TIME關卡，讓主人與毛孩都能留下特別的親子回憶；賽事期間也舉行了線上投票的寵物變裝大賽，使無法前來共襄盛舉的球友們也能一同參與這場盛事。

2025運管盃的形式與過往大有不同。報名即送獨家設計球衣為此次最大亮點，球衣是籃球人的必備單品，運用本屆吉祥物作為底圖，搭配充滿寵物意象的LOGO，成為參賽選手獨一無二的戰袍；在選手物資包當中，也包含了極具收藏價值的品牌金屬徽章(共四款)與獨家配色的台灣LV－茄芷袋，讓報名的球友體會前所未有的物超所值。在場邊規畫部分，主辦方觀察到過往選手們在等待賽程時，只能在階梯上或者是有遮蔽的角落進行休息，今年特別優化這方面，新增選手休息區帳篷，讓不管是逛完市集想找地方享用或者是養精蓄銳等待比賽的選手，都能有個可以落腳休息的地方。

近年來，臺灣運動風氣興起，除了政府機構及學校的努力外，企業的贊助亦扮演十分重要的關鍵角色，若沒有企業的鼎力支持，臺灣體壇的發展將窒礙難行。Petsketball想特別感謝「建榮教育基金會」、「老井極上燒肉餐飲有限公司」、「舞動陽光股份有限公司」、「群義移動印刷」、「鈊象電子股份有限公司」、「維他露基金會」、「財團法人台中樂成宮」、「靖騰整合行銷有限公司」、「升睿行銷有限公司」、「北區國民運動中心」、「潮玩波普國際有限公司」、「試帽一館安全帽有限公司」、「沃斯漫商行」、「萊達科技有限公司」、「金宜成水電行」、「捷勛消防工程有限公司」、「陞旺企業社」、「微光島嶼」、「志光數位學院-中科大分校」、「尚進教育訓練有限公司」等等，所有給予支持的夥伴們，有你們的大力想挺才得以讓今日活動圓滿完成。在賽事現場也有企業特別前來擺攤，現場除了有企業提供新品牌產品讓選手搶先試吃（老井麻神麻辣鴨血）、還有獨家聯名商品快閃店（TGF Store x Petsketball），更是提供運動產業相關就業機會（舞動陽光股份有限公司旗下多間國民運動中心），豐富現場周邊攤位，使活動更加多元化。

運管盃一直以來皆是由臺體大運管系大四學生主辦，「從零開始、自我實現」是運管系秉持的理念，在面臨0資金與籌辦全國性大規模活動的極大挑戰，除了運用同學之間的高度配合之外，也靠著不怕犯錯、不段嘗試的精神，讓四年所學驗證在實務上，使活動得以順利推進。Petsketball希望讓消費者享有最大的回饋，不畏跳脫框架、勇敢開拓新客群市場，本屆學生的努力期許運管盃在未來能成為中部具代表性的籃球賽事，持續以創新精神推動運動產業的發展，讓更多人看見運動事業管理的無限可能。

Petsketball 2025運管盃3x3籃球賽強勢回歸。 台體大運動管理系提供。

Petsketball 2025運管盃3x3籃球賽強勢回歸。 台體大運動管理系提供。