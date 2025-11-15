快訊

熊本羽賽／王子維不敵奈良岡功大 4組台將全數止步4強

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
台北羽球公開賽男單4強賽，我國好手王子維首局無法把握領先優勢，最終以18：21、9：21直落二不敵對手。記者余承翰／攝影 余承翰
台北羽球公開賽男單4強賽，我國好手王子維首局無法把握領先優勢，最終以18：21、9：21直落二不敵對手。記者余承翰／攝影 余承翰

BWF超級500的熊本羽球名人賽今天展開4強賽程，我國4組登場人馬全都無緣晉級，其中包括女單邱品蒨不敵印尼東宗王子維也在與日本地主奈良岡功大之戰，以11：21、12：21敗下陣來，台將賽程也全數止步。

總獎金47.5萬美元的熊本名人賽，我國好手本周打出亮眼佳績，包括在男、女單、男雙和混雙都有選手闖進到4強賽，其中今天率先登場的混雙組合葉宏蔚／詹又蓁，面對法國組合基奎爾（Thom Gicquel）／戴魯（Delphine Delrue）以17：21、12：21敗下陣來。

至於第二組登場的男雙組合「麟榤配」王齊麟／邱相榤，則是在4強賽遭遇世界排名第1名的南韓組合徐承宰／金元浩，最終也以19：21、19：21敗下陣來，不過連續兩站都至少打進到4強賽也擺脫了前段時間的低潮。

台灣男雙組合王齊麟、邱相榤無緣晉級。圖／Badminton photo提供
台灣男雙組合王齊麟、邱相榤無緣晉級。圖／Badminton photo提供

而女單一姐邱品蒨，今天則4強賽則是遭遇印尼名將東宗，上演雙方生涯首度交手，在兩局賽事中幾乎都遭到對手一路壓制，以16：21、14：21敗下陣來。

壓軸登場的王子維則是碰上世界排名第10名的地主奈良岡功大，雙方去年曾在日本公開賽8強交手，當時由奈良岡功大在苦戰3局76分鐘後勝出；今天再度碰頭奈良岡功大依舊占優勢，在首局就一度打出12：0的攻勢，以21：11先下一城，第二局又在局中打出7：1擴大領先差距，最終21：12勝出，挺進到決賽，王子維則是止步4強。

王子維 邱品蒨 東宗
