熊本羽賽／王子維不敵奈良岡功大 4組台將全數止步4強

BWF超級500的熊本羽球名人賽今天展開4強賽程，我國4組登場人馬全都無緣晉級，其中包括女單邱品蒨不敵印尼東宗，王子維也在與日本地主奈良岡功大之戰，以11：21、12：21敗下陣來，台將賽程也全數止步。

總獎金47.5萬美元的熊本名人賽，我國好手本周打出亮眼佳績，包括在男、女單、男雙和混雙都有選手闖進到4強賽，其中今天率先登場的混雙組合葉宏蔚／詹又蓁，面對法國組合基奎爾（Thom Gicquel）／戴魯（Delphine Delrue）以17：21、12：21敗下陣來。

至於第二組登場的男雙組合「麟榤配」王齊麟／邱相榤，則是在4強賽遭遇世界排名第1名的南韓組合徐承宰／金元浩，最終也以19：21、19：21敗下陣來，不過連續兩站都至少打進到4強賽也擺脫了前段時間的低潮。

台灣男雙組合王齊麟、邱相榤無緣晉級。圖／Badminton photo提供

而女單一姐邱品蒨，今天則4強賽則是遭遇印尼名將東宗，上演雙方生涯首度交手，在兩局賽事中幾乎都遭到對手一路壓制，以16：21、14：21敗下陣來。

壓軸登場的王子維則是碰上世界排名第10名的地主奈良岡功大，雙方去年曾在日本公開賽8強交手，當時由奈良岡功大在苦戰3局76分鐘後勝出；今天再度碰頭奈良岡功大依舊占優勢，在首局就一度打出12：0的攻勢，以21：11先下一城，第二局又在局中打出7：1擴大領先差距，最終21：12勝出，挺進到決賽，王子維則是止步4強。