熊本羽賽／「麟榤配」惜敗世界第1 無緣冠軍戰

中央社／ 台北15日電
台灣男雙組合王齊麟（左）、邱相榤（右）。（聯合報系資料照片 記者陳正興／攝影） 陳正興
BWF超級500系列的日本熊本羽球大師賽，台灣男雙組合「麟榤配」王齊麟邱相榤，今天在4強戰以2個19比21不敵世界排名第1的韓國組合，無緣前進冠軍戰。

世界排名18名的台灣男雙組合王齊麟、邱相榤，日前在海洛公開賽摘下本季第2冠後，本週前進日本征戰熊本羽球大師賽同樣維持亮眼表現，只是今天在4強挑戰本季幾乎稱霸各大賽事的韓國組合徐承宰、金元浩，而且「麟榤配」過去兩次對戰皆苦戰3局落敗。

這次兩組人馬再度正面交鋒，王齊麟、邱相榤在首局開打後，與對手陷入拉鋸戰、互有領先，甚至在一度扳成19比19平手，不過「麟榤配」接下來連丟2分，導致首局以19比21率先讓出。

面臨背水一戰的局面，王齊麟、邱相榤在次局試圖扭轉戰況，開局就打出8比4攻勢，並手握1分領先進入技術暫停，可惜突然陷入亂流連掉4分，就算「麟榤配」隨即找回節奏，再度順利追平比分，但在關鍵時刻無法拿到分數下，讓王齊麟、邱相榤再以19比21吞敗，無緣尋求本季第3座冠軍。

另外，本季第3度打進世界羽球總會（BWF）巡迴賽混雙4強的台灣組合葉宏蔚、詹又蓁，今天則迎戰第2種子的法國組合基奎爾（Thom Gicquel）、戴魯（Delphine Delrue），然而僅纏鬥35分鐘後，就以17比21、12比21吞敗。

王齊麟 邱相榤 羽球
相關新聞

熊本羽賽／「麟榤配」惜敗世界第1 無緣冠軍戰

BWF超級500系列的日本熊本羽球大師賽，台灣男雙組合「麟榤配」王齊麟、邱相榤，今天在4強戰以2個19比21不敵世界排名...

軟網／年終團體總決賽受國際矚目 賽制新穎獲得亞錦賽採用

114年第三次全國公開組軟式網球排名賽年終團體總決賽今天在屏東縣立體育館登場，集結全台灣最出色的40名選手分成巨研科技、...

葉政彥高票連任全國體總會長 全力配合運動部推展全民運動

中華民國體育運動總會在今天舉行第10屆會長改選，最終由深耕台灣體壇超過30年的現任會長葉政彥高票連任，葉政彥在當選之後表...

滑輪溜冰／崔因鎬台灣公開賽摘金 一解杭州亞運遭黃玉霖超車遺憾

2025台灣國際滑輪溜冰公開賽今天在台南市永大溜冰場進行第二天賽事，在10000公尺淘汰和1000公尺爭先賽，屏東選手表...

熊本羽賽／王子維成我男單最後希望 麟榤配連兩站晉級4強

BWF超級500的日本熊本名人賽，我國「羽球王子」王子維今天在8強賽遭遇基姆奇（Rasmus Gemke），最終以21：...

聽奧／東京聽奧明天開幕 我團本部赴千年神社參拜祈求順利

2025年東京第25屆達福林匹克運動會（簡稱聽奧）將於明天開幕，我國代表團各代表隊已陸續抵達東京進行最後調整，運動部由政...

