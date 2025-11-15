熊本羽賽／「麟榤配」惜敗世界第1 無緣冠軍戰

BWF超級500系列的日本熊本羽球大師賽，台灣男雙組合「麟榤配」王齊麟、邱相榤，今天在4強戰以2個19比21不敵世界排名第1的韓國組合，無緣前進冠軍戰。

世界排名18名的台灣男雙組合王齊麟、邱相榤，日前在海洛公開賽摘下本季第2冠後，本週前進日本征戰熊本羽球大師賽同樣維持亮眼表現，只是今天在4強挑戰本季幾乎稱霸各大賽事的韓國組合徐承宰、金元浩，而且「麟榤配」過去兩次對戰皆苦戰3局落敗。

這次兩組人馬再度正面交鋒，王齊麟、邱相榤在首局開打後，與對手陷入拉鋸戰、互有領先，甚至在一度扳成19比19平手，不過「麟榤配」接下來連丟2分，導致首局以19比21率先讓出。

面臨背水一戰的局面，王齊麟、邱相榤在次局試圖扭轉戰況，開局就打出8比4攻勢，並手握1分領先進入技術暫停，可惜突然陷入亂流連掉4分，就算「麟榤配」隨即找回節奏，再度順利追平比分，但在關鍵時刻無法拿到分數下，讓王齊麟、邱相榤再以19比21吞敗，無緣尋求本季第3座冠軍。

另外，本季第3度打進世界羽球總會（BWF）巡迴賽混雙4強的台灣組合葉宏蔚、詹又蓁，今天則迎戰第2種子的法國組合基奎爾（Thom Gicquel）、戴魯（Delphine Delrue），然而僅纏鬥35分鐘後，就以17比21、12比21吞敗。