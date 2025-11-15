軟網／年終團體總決賽受國際矚目 賽制新穎獲得亞錦賽採用

114年第三次全國公開組軟式網球排名賽年終團體總決賽今天在屏東縣立體育館登場，集結全台灣最出色的40名選手分成巨研科技、瑞博企業、阿秋大肥鵝與優乃克等四隊，進行激烈的混合團體對抗，爭取140萬總獎金，由台灣發想的嶄新軟網賽制獲得國際矚目，更在今年軟網亞錦賽首度採用。

本屆年終團體總決賽的開幕典禮今天在屏東縣立體育館舉行，屏東縣大家長縣長周春米親自出席，周春米表示因為父母都參與軟網運動，從小就在軟網場長大，對軟網有很深的感情，她歡迎來自全台灣的優秀選手前來獻技，更宣布好消息，未來將在麟洛鄉打造一座擁有8面紅土球場的軟網專屬場地，提供賽事與全民運動所用。

全國公開組軟網排名賽自112年設立年終團體總決賽，由巨研科技、瑞博企業、阿秋大肥鵝與優乃克各贊助一支球隊，透過選秀方式將年度前兩次排名賽的前40名選手分成四隊，以混合團體賽方式舉行，共進行男單、女單、男雙、女雙與混雙等五點賽事。

混合團體賽制在軟網賽事是嶄新賽制，去年軟網協會特地邀請國際軟網總會的副秘書長金泰桓等貴賓來台參訪，獲得極大回響，特別將混合團體賽制應用在今年亞錦賽，撇除掉實力強勁的台灣、日本與南韓等三國，提供軟網發展中國家參與，獲得參與國家一致好評。本屆賽事再度力邀兩名國際理事來台，分別是日本籍橋本茂樹與南韓籍斐慶福，讓台灣軟網再度躍上國際舞台。

中華民國軟網協會理事長朱文慶強調，感謝四家企業長期贊助，才讓年終團體總決賽能精彩舉行，特別感謝屏東縣政府與屏東縣體育會軟網委員會的大力支持，期許球員能全力以赴，不僅是爭取高額獎金，更要以精采表現回饋企業界與支持軟網的觀眾。