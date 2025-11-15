快訊

「要求傳下體照」前員工槓上館長陳之漢 震撼爆料性醜聞：被你這樣糟蹋

美國超狂二寶媽！趁產假獵殺「3.6米巨鱷」 將做成地毯和香腸

五星飯店buffet吃到組合干貝？業者：平日提供「美國干貝」

聽新聞
0:00 / 0:00

軟網／年終團體總決賽受國際矚目 賽制新穎獲得亞錦賽採用

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
114年第三次全國公開組軟式網球排名賽年終團體總決賽今天在屏東縣立體育館登場。圖／中華民國軟網協會提供
114年第三次全國公開組軟式網球排名賽年終團體總決賽今天在屏東縣立體育館登場。圖／中華民國軟網協會提供

114年第三次全國公開組軟式網球排名賽年終團體總決賽今天在屏東縣立體育館登場，集結全台灣最出色的40名選手分成巨研科技、瑞博企業、阿秋大肥鵝與優乃克等四隊，進行激烈的混合團體對抗，爭取140萬總獎金，由台灣發想的嶄新軟網賽制獲得國際矚目，更在今年軟網亞錦賽首度採用。

本屆年終團體總決賽的開幕典禮今天在屏東縣立體育館舉行，屏東縣大家長縣長周春米親自出席，周春米表示因為父母都參與軟網運動，從小就在軟網場長大，對軟網有很深的感情，她歡迎來自全台灣的優秀選手前來獻技，更宣布好消息，未來將在麟洛鄉打造一座擁有8面紅土球場的軟網專屬場地，提供賽事與全民運動所用。

全國公開組軟網排名賽自112年設立年終團體總決賽，由巨研科技、瑞博企業、阿秋大肥鵝與優乃克各贊助一支球隊，透過選秀方式將年度前兩次排名賽的前40名選手分成四隊，以混合團體賽方式舉行，共進行男單、女單、男雙、女雙與混雙等五點賽事。

混合團體賽制在軟網賽事是嶄新賽制，去年軟網協會特地邀請國際軟網總會的副秘書長金泰桓等貴賓來台參訪，獲得極大回響，特別將混合團體賽制應用在今年亞錦賽，撇除掉實力強勁的台灣、日本與南韓等三國，提供軟網發展中國家參與，獲得參與國家一致好評。本屆賽事再度力邀兩名國際理事來台，分別是日本籍橋本茂樹與南韓籍斐慶福，讓台灣軟網再度躍上國際舞台。

中華民國軟網協會理事長朱文慶強調，感謝四家企業長期贊助，才讓年終團體總決賽能精彩舉行，特別感謝屏東縣政府與屏東縣體育會軟網委員會的大力支持，期許球員能全力以赴，不僅是爭取高額獎金，更要以精采表現回饋企業界與支持軟網的觀眾。

選秀 混雙
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

鳳凰颱風逼近 屏東山區預估豪雨等級降雨機率 周春米：提高戒備

屏東縣運登場 逾1.4萬人競逐31項賽事

背媽祖上北大武山5天4夜今啟程 山神與海神的千年一遇

生活中感受美學 屏東潮好玩幸福村展出「潮怪的異想世界」

相關新聞

熊本羽賽／「麟榤配」惜敗世界第1 無緣冠軍戰

BWF超級500系列的日本熊本羽球大師賽，台灣男雙組合「麟榤配」王齊麟、邱相榤，今天在4強戰以2個19比21不敵世界排名...

軟網／年終團體總決賽受國際矚目 賽制新穎獲得亞錦賽採用

114年第三次全國公開組軟式網球排名賽年終團體總決賽今天在屏東縣立體育館登場，集結全台灣最出色的40名選手分成巨研科技、...

葉政彥高票連任全國體總會長 全力配合運動部推展全民運動

中華民國體育運動總會在今天舉行第10屆會長改選，最終由深耕台灣體壇超過30年的現任會長葉政彥高票連任，葉政彥在當選之後表...

滑輪溜冰／崔因鎬台灣公開賽摘金 一解杭州亞運遭黃玉霖超車遺憾

2025台灣國際滑輪溜冰公開賽今天在台南市永大溜冰場進行第二天賽事，在10000公尺淘汰和1000公尺爭先賽，屏東選手表...

熊本羽賽／王子維成我男單最後希望 麟榤配連兩站晉級4強

BWF超級500的日本熊本名人賽，我國「羽球王子」王子維今天在8強賽遭遇基姆奇（Rasmus Gemke），最終以21：...

聽奧／東京聽奧明天開幕 我團本部赴千年神社參拜祈求順利

2025年東京第25屆達福林匹克運動會（簡稱聽奧）將於明天開幕，我國代表團各代表隊已陸續抵達東京進行最後調整，運動部由政...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。