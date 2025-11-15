葉政彥高票連任全國體總會長 全力配合運動部推展全民運動

中華民國體育運動總會在今天舉行第10屆會長改選，最終由深耕台灣體壇超過30年的現任會長葉政彥高票連任，葉政彥在當選之後表示，將延續總統賴清德的競選諾言，全力配合新成立的運動部推展全民體育，期盼能讓所有國人都擁有強健體魄，將台灣打造成為一個快樂的運動國度。

中華民國體育運動總會會長葉政彥畢業於國立台灣大學商學系，多年經營宮前五金與前鼎光電公司是一位成功的企業家，除了擔任中華民國工業協進會理事長長期推動台灣工業發展貢獻卓越，產業界對其領導能力高度肯定，更是長期參與體育事務。

在今天的改選中，葉政彥也在所有會員的投票支持下高票連任第10屆中華民國體育運動總會會長，葉政彥在當選後表示，「運動部在全國民眾期盼下成立，六司、三中心、一署的組織架構背負著競技運動的發展以及全民運動的推廣。全國體總是各單項協會的領頭羊，隨著台灣選手在國際舞台嶄露頭角，從上與運動部攜手合作承辦全國運動會和全民運動會；從中協助單項協會辦好三級講習會，為國培育優秀教練、裁判人才；從下發展基層體育組織，關懷偏鄉學校，發掘體育明日之星；對外與中華奧會聯手組成最強中華隊，在最高競技舞台上擦亮台灣這塊招牌。」

葉政彥在成功連任後繼續延聘長期在地方與中華田徑協會輔佐他的王景成擔任秘書長，希望借王景成和國內各單項協會的人脈與體育業務的熟悉度，進而開拓全國體總的新視野。

身兼亞洲田徑總會獨立理事、東亞田徑總會第一副主席、中華田協秘書長、中華奧會執行委員等多項國內外重要職務的王景成表示，全國體總的任務就是溝通協調與運籌帷幄，將各單項協會與各縣市體育總會以及地方政府體育部門橫向與縱向整合在一起，未來將致力提升全國體總的功能，使台灣體育更加蓬勃發展。

第10屆中華民國體育運動總會當選人名單如下

會長：葉政彥；副會長：鄭錦洲、許文宗、劉福財、林茂榮、鍾富瑋、葉林傳；常務理事：張文馨、吳志祥、廖盈熀、郭金耀；理事：王文瑞、王琇娟、宋守智、吳相羅、李修德、李振興、李開志、洪瑞昌、徐茂政、畢鈞輝、陳金盈、陳鴻雁、陳雙全、曾正宗、黃忠仁、楊美蓉、劉玉峯、劉昌鴻、歐陽儀雄、劉渼麗、鄭資盛、謝俊煌、羅信富、龔建榮；監事會召集人：朱文慶；常務監事：王錦鐘、林榮祿；監事：張添福、林明富、許火塗、郭佑任、陳肇基、張聰榮、賴文郎、賴瑞昌。 葉政彥（右3）高票連任中華民國體育運動總會會長，並與副會長合照。記者劉肇育／攝影