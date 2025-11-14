快訊

滑輪溜冰／崔因鎬台灣公開賽摘金 一解杭州亞運遭黃玉霖超車遺憾

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
南韓崔因鎬以15分20秒334拿下金牌。圖／中華民國滑輪溜冰協會提供
南韓崔因鎬以15分20秒334拿下金牌。圖／中華民國滑輪溜冰協會提供

2025台灣國際滑輪溜冰公開賽今天在台南市永大溜冰場進行第二天賽事，在10000公尺淘汰和1000公尺爭先賽，屏東選手表現精彩，在競爭激烈的大專社會男女子組共摘下3金，唯一一金被南韓亞運選手崔因鎬帶走，彌補了2年前他代表南韓參加杭州亞運男子3000公尺接力賽時，因隊友提早慶祝被中華隊黃玉霖「神來一腳」搶走金牌遺憾。

台灣國際滑輪溜冰公開賽於2019年開始舉行，今年邁進第4屆，共有來自17國逾千名好手參賽，吸引許多來自歐洲與亞洲多國菁英選手參賽來訪，外國選手中，南韓陣容最大陣仗，包括杭州亞運會男子1000公尺爭先賽金牌、33歲南韓速度王崔光浩，還有摘下去年世錦賽及亞錦賽青男10000公尺雙金得主姜秉鎬。

其中競爭最激烈的10000公尺淘汰賽大專社會男子組共有26人參賽，其中3名南韓選手在下午決賽時一路保持在前列，趙祖政在後面恃機而動，但最後4人形成兩名南韓、兩名台將對決局面，最終被南韓崔因鎬以15分20秒334拿下金牌，趙祖政以158分20秒418屈居第二。

崔因鎬、崔光浩是南韓杭州亞運男子滑輪競速3000公尺接力隊成員，當時南韓最後一棒鄭喆元因太早慶祝遭到我國黃玉霖在終點前「神來一腳」奪走金牌，當時一頭金髮的崔因鎬賽後更是忍不住崩潰大哭。

當時一頭金髮的崔因鎬如今已經重新變回黑髮，提到兩年前杭州亞運3000公尺接力決賽中，隊友遭到中華隊黃玉霖衝終點伸出一腳逆轉奪走金牌的事情，崔因鎬還是帶有點尷尬笑笑說：「亞運是很大的比賽，這件事情我已經克服了，但經過那件事情後，我有更加努力的練習，也轉化成今天想拿金牌的動力。」

在傍晚的1000公尺爭先賽中，屏東縣選手表現突出，不僅由林欣妤、李芸錚和李孟竹包辦大專社會女子組前三外，在大專社會男子組部份，再度重演今年雲林全運的對決戲碼，當時老將趙祖政是以0.095秒之差打敗蔡承軒摘金，但今兩人再度交手，蔡承軒突然在最後三圈提前發動攻擊，最終跑出1分27秒603，居次的趙祖政是1分27秒609，蔡承軒僅以0.006秒差距驚險打敗趙祖政拿回金牌。

