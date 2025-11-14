體操／全國競技體操錦標賽 高一鄭丞佑技驚全場摘金

全國競技體操錦標賽今天在三重厚德國小登場，就讀北市大同高中一年級的鄭丞佑，在高男組地板項目做出國內首見「直體旋轉4圈半」的高難度動作，最終也以總分13.200分拿下單項冠軍。

鄭丞佑在今年4月才代表大同高中國中部拿下全中運地板、跳馬雙金，如今升上高一的他，今天也在全國錦標賽挑戰和成人難度分一樣的新動作。

鄭丞佑最終以難度分5.100、執行分8.100、總分13.200分如願奪冠，賽後他受訪時笑說：「整套動作做完真的蠻累，但還是有些小瑕疵需要再改進。」

他的爸爸鄭焜杰也是台灣體操國家隊教練，今天也親自督軍，在場邊當起兒子的最佳後盾。

鄭焜杰在接受中央社記者訪問時表示，「直體旋轉4圈半」算是國內地板項目首見的動作，之前練習了好一陣子，想說剛好趁著全國賽拿來用，也可以為下週的世界青年錦標賽暖身。

鄭焜杰指出，今天還是有些瑕疵，4趟的落地都有出現跳步的問題，所以都會被扣分，如果在世青可以減少跳步的情況出現，總分應該可以超過13.500，這樣就有拿牌的機會。

提到兒子，鄭焜杰臉上滿是驕傲，「以高一生做出成人等級的難度分，確實很不容易，我也非常期待他能在世青繳出好成績，成為台灣男子體操地板項目的第一人。」

2025年世界青年體操錦標賽，將於11月20日在菲律賓馬尼拉登場。

鄭焜杰強調，由於鄭丞佑年紀還小無法參加亞運，所以還無法進入國訓中心，「目前希望能以2028奧運為目標，希望協會和運動部可以讓他提早進入國訓，也可以多看看李智凱、唐嘉鴻等大前輩的練習，對他未來發展會有更明顯的幫助。」

鄭丞佑在小學5年級時因左手骨折造成生長板破裂，原以為傷勢已痊癒，沒想到上了國中突然又疼痛，甚至到現在左手臂都還無法正常全部伸直，但為了最愛的體操，天天都忍痛練習。