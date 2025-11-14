快訊

花蓮陸配村長被依國籍法解職打贏訴願 鄧萬華發聲了

可以回家了！馬太鞍溪新生堰塞湖殘水20萬噸 紅色警戒解除

熊本羽賽／王子維成我男單最後希望 麟榤配連兩站晉級4強

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
王子維。聯合報系資料照
王子維。聯合報系資料照

BWF超級500的日本熊本名人賽，我國「羽球王子」王子維今天在8強賽遭遇基姆奇（Rasmus Gemke），最終以21：14、21：13勝出，成為唯一闖進到4強的我國男單好手，也是他繼台北公開賽後再度晉級到4強賽。

這次熊本名人賽我國共有2位選手晉級男單8強賽，不過「左手重砲」林俊易在與地主奈良岡功大之戰以直落二敗本，王子維也成為我國男單最後希望，而今天壓軸登場的王子維也遭遇世界排名第30名的基姆奇，雙方前一次交手已經是2019年的日本公開賽，當時基姆奇在苦戰3局後勝出。

而兩人今天再度碰頭王子維也打出精彩一戰，在首局前段與對手拉鋸後，下半局他逐漸掌握對手球路拉開差距，以21：14先下一城，第二局更在不曾落後的情況下，包括擋下對手在局中的6：0猛攻，最終以21：13勝出，挺進到4強賽，明天下午將與奈良岡功大爭奪決賽門票。

至於我國男雙組合「麟榤配」王齊麟邱相榤，在日前海洛公開賽拿下今年第二冠後，本周熊本名人賽也是一路過關斬將，今天8強賽面對馬來西亞鍾鴻健／哈卡爾（Muhammad Haikal），最終以21：16、21：16直落二取勝，連續兩站都挺進到4強賽。

王子維 王齊麟 邱相榤
×

