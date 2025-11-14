聽奧／東京聽奧明天開幕 我團本部赴千年神社參拜祈求順利

2025年東京第25屆達福林匹克運動會（簡稱聽奧）將於明天開幕，我國代表團各代表隊已陸續抵達東京進行最後調整，運動部由政務次長鄭世忠率隊隨團，今天在駐日代表處的協助下，與代表團團長林昭穎前往被譽為日本武道與運動勝負守護神的「龜戶香取神社」，為我國聽奧代表團祈福，祝福參賽任務平安順利、選手全力發揮，為自己及台灣締造佳績。

龜戶香取神社自西元 664 年建立，擁有千年以上歷史，是日本眾多運動員在出征各項大賽前必訪的重要祈願地，象徵勇氣、專注力與決斷力，被視為祈願運動表現的聖地之一。

鄭世忠表示，運動部落實國家推動運動平權及照顧運動員的核心理念，全力支持參賽選手，本屆組團服務特別提升運科、醫療、後勤補給等，期盼支持選手站上國際舞台，展現辛勤訓練成果。同時感謝所有教練、隊職員與醫療團隊的付出，他勉勵全體代表隊，盡情享受運動競賽的樂趣，留下最美好的回憶。

代表團團長林昭穎則指出，各代表隊首度辦理長期備戰，相信每位選手都已做好充足準備，期待大家都能全力以赴、享受比賽，多多與世界各國交流，拿出最好的表現與國人分享。

本屆聽奧我國共遴選76位選手、20位教練團隊出征東京，將參加田徑、游泳、羽球、籃球、桌球、網球、跆拳道、空手道、射擊、保齡球及定向越野等11個運動種類。運動部邀請全體國人共同關注賽事，為代表團加油，支持選手在國際舞台上發光，讓世界為台灣喝采。 運動部次長鄭世忠與代表團林昭穎團長手摸「勝石」祈福，祝代表團邁向勝利。圖／運動部提供