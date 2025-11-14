快訊

射箭亞錦賽／暌違10年再奪金 李彩綺、戴宇軒反曲弓混雙摘冠

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
李彩綺／戴宇軒攜手在反曲弓混雙金牌戰以6：2逆轉烏茲別克拿下金牌。圖／中華民國射箭協會提供
李彩綺／戴宇軒攜手在反曲弓混雙金牌戰以6：2逆轉烏茲別克拿下金牌。圖／中華民國射箭協會提供

在孟加拉舉行的亞洲射箭錦標賽，我國反曲弓代表隊今天傳來奪牌佳績，其中在混雙金牌戰李彩綺戴宇軒攜手以6：2逆轉烏茲別克拿下金牌，拿下我國暌違10年的亞錦賽金牌，至於女團金牌戰郭紫穎、李彩綺、風佑築則是不敵南韓，以銀牌成績作收。

今年亞洲射箭錦標賽在孟加拉達卡舉行，我國複合弓與反曲弓代表隊在日前衝擊獎牌接連失利後，今天的最後一天賽程也在反曲弓女團金牌戰與混雙金牌戰登場力拚站上頒獎台最高處。

其中率先登場的女團金牌戰，我國這次由郭紫穎、李彩綺、風佑築攜手出擊，不過面對南韓的神準表現，中華隊在第1、3局分別僅射出52分與51分，最終以局分0：6敗下陣來，不過也為我國拿下一面銀牌，也是本屆首面獎牌。

至於混雙金牌戰我國搭檔李彩綺／戴宇軒搭擋碰上烏茲別克，在首局先以1分差被對手搶下2點局分後，接下來3局兩人也穩住陣腳，最終連趕3局勝出，以6：2奪得金牌，也是繼2015年的魏均珩／雷千瑩在反曲弓混雙奪金後，再一組於亞錦賽奪金的我國組合。

李彩綺／戴宇軒攜手在反曲弓混雙金牌戰以6：2逆轉烏茲別克拿下金牌。圖／中華民國射箭協會提供
李彩綺／戴宇軒攜手在反曲弓混雙金牌戰以6：2逆轉烏茲別克拿下金牌。圖／中華民國射箭協會提供

李彩綺／戴宇軒攜手在反曲弓混雙金牌戰以6：2逆轉烏茲別克拿下金牌。圖／中華民國射箭協會提供
李彩綺／戴宇軒攜手在反曲弓混雙金牌戰以6：2逆轉烏茲別克拿下金牌。圖／中華民國射箭協會提供

李彩綺／戴宇軒攜手在反曲弓混雙金牌戰以6：2逆轉烏茲別克拿下金牌。圖／中華民國射箭協會提供
李彩綺／戴宇軒攜手在反曲弓混雙金牌戰以6：2逆轉烏茲別克拿下金牌。圖／中華民國射箭協會提供

李彩綺 混雙 戴宇軒
