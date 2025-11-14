世足資格賽／法國擊敗烏克蘭晉級 葡萄牙C羅吞紅牌

快訊

中央社／ 巴黎13日綜合外電報導
C羅吞下紅牌。 美聯社
2026世界盃足球賽資格賽，歐洲區D組的法國今天順利晉級。F組葡萄牙雖以0比2敗給愛爾蘭但仍居分組龍頭，不過明星羅納度（Cristiano Ronaldo）苦吞紅牌，恐將影響戰局。

法新社報導，法國今天以4比0擊敗烏克蘭闖進世界盃。這場勝利是在充滿情感的王子公園球場（Parc desPrinces）取得。為紀念2015年11月13日發生在巴黎的恐怖攻擊事件10週年，全場特別默哀一分鐘。

德尚（Didier Deschamps）當時是法國隊總教練，如今仍然執掌國家隊，2026世界盃將是他卸任前最後一屆大賽。他在法國晉級世界盃後表示，「我們實現目標。我知道大家認為法國晉級是理所當然，但我們仍須全力以赴，我們以此為豪。」

F組賽事中，愛爾蘭的巴洛特（Troy Parrott）在主場梅開二度，全隊以2比0擊退擁有名將羅納度的葡萄牙。羅納度此役因手肘危險動作吃下紅牌，若是葡萄牙晉級，羅納度下一戰能不能上場，仍有變數。

同組的匈牙利在另一場賽事中以1比0擊敗亞美尼亞。目前葡萄牙在本組仍以10分領先，16日主場對亞美尼亞只要贏球就可直接晉級，至於愛爾蘭同日將與匈牙利捉對廝殺，前者目前積分7分，後者8分，愛爾蘭要獲得附加賽機會，就必須擊敗對手。

葡萄牙翻車遭愛爾蘭擊敗未能提前晉級，中場大將席瓦（Bernardo Silva）表示，「我們沒能贏球，對今天的表現感到難過和失望。」

羅納度是男子足球史上的最佳射手，如果葡萄牙最終晉級，他可能會因禁賽而錯過世界盃開幕戰，具體時長取決於他的禁賽期限。

I組方面，挪威雖然以21分領先，但是緊追不捨的義大利獲勝後，積分也有18分，兩隊目前僅相差3分。就雙方交手紀錄而言，挪威占有絕對優勢，今年6月的比賽，挪威中是以3比0輕鬆取勝。

