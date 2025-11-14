網球／直落二義大利好手鎖定年終第一 阿爾卡拉斯：意義重大

「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）在2025年杜林ATP年終總決賽，以6：4、6：1擊敗義大利地主穆塞蒂（Lorenzo Musetti），不只拿下4強戰門票，也提前鎖定年終世界排名第1。

阿爾卡拉斯確定力壓辛納（Jannik Sinner）拿下年終第一，他受訪時直呼，「這對我意義重大，在年底拿下世界第一，一直是我的目標。年初我覺得世界第一離我非常遠，因為辛納打哪個比賽贏哪個。但賽季中段開始，我就把世界第一再度列入目標，因為我覺得我有機會，我連幾站打出很棒的網球，把自己推到能緊追辛納的位置。」

「到了賽季最後三、四站，我和辛納真的是硬碰硬在拚這個位置，最後我終於拿下。對我來說，這真的意義非凡。」阿爾卡拉斯說。

阿爾卡拉斯2022年以19歲214天成為男單史上最年輕的年終第一，如今他再度登上巔峰，他和約克維奇（Novak Djokovic）是現役唯二，至少2次登上年終第一的球員，也是史上第11人。