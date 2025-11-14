熊本羽賽／連創個人最佳 邱品蒨逆轉黃宥薰首闖超級500賽4強

BWF超級500賽日本熊本名人賽今天展開8強賽程，在女單賽場上我國一姐邱品蒨帶著上周剛奪下生涯首冠的氣勢，今天在8強賽遭遇我國另外一名女單好手黃宥薰，最終以18：21、21：15、21：17逆轉勝出，生涯首度闖進到超級500賽4強。

女單世界排名第20名的邱品蒨，上周剛在南韓名人賽拿下個人生涯首座超級賽冠軍，本周轉戰熊本名人賽後再度一路進擊，今天8強賽遭遇世界排名第47名的黃宥薰，上演雙方在超級賽生涯的首次交鋒。

首局黃宥薰就率先出擊，開賽後就打出一波9：2的攻勢取得領先，並以21：18先下一城，第二局前段她再拉出4：0攻勢，不過近況極佳的邱品蒨也隨即展開反撲，在局中打出一波4：0後反倒以11：8領先進入技術暫停，下半局邱品蒨再拉出6：0攻勢，以21：15扳平戰局。

決勝局邱品蒨再度於開局陷入1：6落後，但局中一波13：0的攻勢逆轉後也就此揚長而去，最終以21：17逆轉勝出，搶下生涯首張超級500賽4強門票，連續兩周都創下個人最佳成績，接下來她則將與第4種子的印尼名將東宗（Gregoria Mariska Tunjung）爭奪決賽門票。