快訊

豐原五口命案偵結！一家陷「龐氏騙局」遭詐1536萬 檢起訴李女求刑15年

獨／金管會人事盤全動！證期局張振山、金管會林志吉退休 誰要接？

基隆飲食文化藏日本基因 融合和食、洋食與台灣味

足球／土耳其賭博案延燒 102名球員暫停比賽

中央社／ 伊斯坦堡13日綜合外電報導
土耳其國家隊後衛埃爾馬利（左）。 美聯社
土耳其國家隊後衛埃爾馬利（左）。 美聯社

土耳其足球界賭博醜聞持續擴大，土耳其足球協會今天臨時對102名頂級聯賽球員祭出禁賽處分。

美聯社報導，土耳其足球協會表示，禁止土耳其超級聯賽（Super Lig）25名球員及第2級的甲級聯賽77名球員參與比賽，禁賽期間從45天至1年不等。

加拉塔薩雷隊（Galatasaray）及土耳其國家隊後衛埃爾馬利（Eren Elmali）被禁賽45天；埃爾馬利的隊友、土耳其U21國家隊中後衛巴爾塔奇（Metehan Baltaci）禁賽9個月；科尼亞體育隊及塞內加爾翼鋒恩道（Alassane Ndao）被處以1年禁賽。

埃爾馬利本週在社群媒體Instagram發文坦承，約5年前曾經投注1場並非自己所屬球隊的比賽。他今年才加盟加拉塔薩雷隊。

巴爾塔奇也承認過去曾經投注比賽，但強調並非參與自己球隊比賽時下注。

他表示：「幾年前我曾經在還沒意識到事情嚴重性的時候下注。我必須澄清，當時並未涉入任何我所效力球隊參賽的比賽。」

根據土耳其新聞電視台（Haberturk TV）報導報導，這些禁令僅限比賽，球員仍可繼續參與訓練。

調查仍在進行中，目前已有超過1000名球員被移送足協的職業足球紀律委員會。

足協已針對第3級、4級聯賽實施為期兩週的停賽，但允許由衛冕冠軍加拉塔薩雷隊領銜的超級聯賽及第2級聯賽繼續進行。

土耳其足球協會主席哈吉奧斯曼奧盧（Ibrahim Haciosmanoglu）本週誓言，要清除土耳其足球界的腐敗、醜聞與不道德行為。

土耳其足球界先前已因裁判涉及大規模賭博而震盪，如今連球員也被爆出投注比賽，而國際足總（FIFA）明文禁止參與者對賽事賭博。

×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

運輸機在喬治亞上空解體 土耳其證實20軍人殉職

足球／足協理事長王麟祥堅辭將補選 鄭世忠籲足球人站出來

影／土耳其C-130軍用運輸機墜毀 空中解體螺旋墜地畫面曝光

歐亞能源樞紐國：土耳其的能源外交布局如何邁向區域霸主

相關新聞

足球／土耳其賭博案延燒 102名球員暫停比賽

土耳其足球界賭博醜聞持續擴大，土耳其足球協會今天臨時對102名頂級聯賽球員祭出禁賽處分

熊本羽賽／林俊易找回狀態 近2個月再度闖男單8強

台灣男子羽球單打好手「左手重砲」林俊易，今天在BWF超級500的熊本羽球大師賽，以21比14、21比9輕取韓國好手全奕陳...

洛杉磯奧運賽程公布 首日女子田徑、超級星期六成焦點

2028年洛杉磯奧運賽事賽程今天由主辦單位公布，亮點包括首日女子100公尺決賽以及「超級星期六」賽事

熊本羽賽／王齊麟邱相榤激戰三局 挺進男雙8強

在日本舉行的BWF熊本羽球公開賽，台灣男雙組合王齊麟、邱相榤今天在16強和對手激戰46分鐘，才辛苦的以14比21、21比...

路跑／南山人壽台北國道馬拉松明年3月登場 首設四人驅動組

2026南山人壽台北國道馬拉松將於明年3月8日登場，今天下午4點也正式開放報名，而今年賽事也首度增設「四人驅動組」，每組...

熊本羽賽／麟榤配延續手感再闖8強 周天成爆冷止步16強

BWF超級500的日本熊本名人賽，我國男雙組合「麟榤配」王齊麟／邱相榤，今天在16強賽遭遇代表美國出賽的陳子亦／賈士賢，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。