熊本羽賽／林俊易找回狀態 近2個月再度闖男單8強

台灣男子羽球單打好手「左手重砲」林俊易，今天在BWF超級500的熊本羽球大師賽，以21比14、21比9輕取韓國好手全奕陳，這是他在國際巡迴賽上相隔近2個月後再度挺進8強。

世界羽球總會（BWF）男單排名第12名的林俊易，今天是生涯第2度對上排名34名的全奕陳，林俊易發揮招牌攻擊特長，僅用31分鐘就直落二獲勝。

今天首局開打後，林俊易就維持過往招牌強攻特色，只要對方起高球就毫不猶豫跳殺，雙方比分一路拉開，林俊易最多取得15比6的大幅領先，輕鬆收下首局。

第2局狀況更是一面倒，全奕陳毫無招架之力，開賽不到10分鐘，林俊易就打出13比3的攻勢取得雙位數領先，最終只讓對手拿下9分就過關。

林俊易從今年9月中拿下中國羽球大師賽銀牌後，就連續4場比賽都首輪淘汰，直到這場熊本大師賽才找回狀態。

男單8強目前台灣選手僅存林俊易及王子維，林俊易接下來將對上日本好手奈良岡功大，而王子維要強碰丹麥的基姆奇（Rasmus Gemke），若2人都過關，將於4強對決。