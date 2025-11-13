熊本羽賽／王齊麟邱相榤激戰三局 挺進男雙8強

在日本舉行的BWF熊本羽球公開賽，台灣男雙組合王齊麟、邱相榤今天在16強和對手激戰46分鐘，才辛苦的以14比21、21比13、21比19擊敗美國組合陳子亦、賈士賢，如願挺進8強。

世界排名第18的王齊麟與邱相榤，今天是生涯首度對壘世界排名第30的陳子亦、賈士賢。

儘管陳子亦、賈士賢是美國籍組合，但陳子亦的爸爸是前羽球名將陳康、媽媽是中華民國全民羽球發展協會理事長吳宜倫，家人決定讓他以美國籍參賽，而他的哥哥陳子睿同樣是羽球好手，這次也有代表台灣參加熊本公開賽。

王齊麟與邱相榤在首局慢熱，很快被陳子亦、賈士賢先取得11比6的技術暫停，儘管台灣組合一度追到11比12的些微差距，但隨後王齊麟與邱相榤又因過多的非受迫失誤，只得先讓出首局。

第2局王齊麟與邱相榤找回比賽節奏，在5比4領先時靠著出色的輪轉和平抽擋，逐漸拉開比數，順利追回一局。

決勝第3局，王齊麟與邱相榤兩度取得12比6、13比8大幅領先，但隨後稍微失去專注度，被對手追平比數，雙方經過6次平手後，才由王齊麟與邱相榤驚險拿下勝利。

王齊麟在接受中央社記者訪問時表示，「雖然對手是美國籍，但我們彼此都熟悉，一開始確實有點專注度不夠，但幸好後來有即時拉回來，當然，對手真的也打得很出色，給我們很大壓力。」

王齊麟與邱相榤連續2場超級500等級賽事都挺進8強，接下來對手是馬來西亞組合鍾鴻健、哈卡爾（Muhammad Haikal）。