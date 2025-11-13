快訊

路跑／南山人壽台北國道馬拉松明年3月登場 首設四人驅動組

聯合報／ 記者劉肇育／台北即時報導
南山人壽台北國道馬拉松明年3月登場。 主辦單位提供
2026南山人壽台北國道馬拉松將於明年3月8日登場，今天下午4點也正式開放報名，而今年賽事也首度增設「四人驅動組」，每組4位選手、每人完成5公里後交棒，合計進行20公里賽事，另外還有競速菁英馬拉松組、飆速半程馬拉松組，共計9000個名額，歡迎所有跑者一同在國道上破風前行。 

南山人壽在2025年成為台北國道馬拉松頂級合作夥伴，本屆擴大支持力度，正式冠名「2026 南山人壽台北國道馬拉松」，南山人壽作為永續健康領航者，近年來多次贊助路跑賽事，持續促進民眾健康，鼓勵民眾透過路跑的每一步，儲存自己的健康帳戶。

南山人壽總經理范文偉表示，「台灣邁入超高齡社會，怎麼讓民眾能夠活得長壽、活得健康、活得快樂，跑步是最容易運動的方式，所以我們從去年開始去做，今年想再更擴大就從冠名贊助開始，也希望呼籲更多的民眾來做這個健康的活動。」

2026年全新賽事組別「四人驅動組」，分為一般組（600隊）、健康企業組（150組），每組4位選手，首名跑者需為女生，每人完成5公里後交棒，共同完成20公里，以團隊的力量在國道上迎風追上勝利。這是第一個在國道上的接力賽事，「四人驅動組」祭出高額獎金，第一名至第五名各別可以獲得2萬至6000元不等的獎金。

往五股方向有「四人驅動組」，而往汐止方向則是競速賽事的戰場，包括「競速菁英馬拉松組」與「飆速半程馬拉松組」。其中，競速菁英馬拉松組不僅獲得AIMS國際賽道認證，更是亞培世界馬拉松大滿貫分齡賽的台灣站之一。限時4小時內完賽的嚴苛標準，吸引眾多國內外頂尖跑者共襄盛舉。

南山人壽為鼓勵跑者勇於挑戰自我，加碼競速菁英馬拉松組的總獎金及錄取名額，獎金從原先的14萬元，新增至23萬4千元；頒發名額也從8名調升至10名，為的就是邀請跑者前來國道衝破自我極限。

大會也以實際行動支持公益，捐款予弘道老人福利基金會響應其多元助老服務，幫助弘道因應超高齡社會來臨，持續從健康老化、優質照顧、經濟安全、自我實現、友善環境、人才育成六大面向，建構超過40項的服務因應長者所需，大會也期盼透過這次賽事相挺公益、擴大影響力，攜手善盡企業社會責任。

