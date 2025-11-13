快訊

熊本羽賽／麟榤配延續手感再闖8強 周天成爆冷止步16強

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
「麟榤配」王齊麟／邱相榤在熊本名人賽挺進8強。 新華社
「麟榤配」王齊麟／邱相榤在熊本名人賽挺進8強。 新華社

BWF超級500的日本熊本名人賽，我國男雙組合「麟榤配」王齊麟邱相榤，今天在16強賽遭遇代表美國出賽的陳子亦／賈士賢，最終以14：21、21：13、21：19逆轉勝出，挺進到8強賽。

王齊麟／邱相榤日前在海洛羽球公開賽拿下本季第二冠後，本周再度在熊本名人賽登場，並在首輪拍退我國另外一組男雙組合陳政寬／林秉偉，今天則是碰上世界排名第30名的陳子亦／賈士賢。

在首局賽事中「麟榤配」陷入苦戰，局中被對手拉出一波4：0攻勢後，以14：21先丟首局，不過第二局王齊麟／邱相榤則是一路壓制對手，以21：13扳平戰局，並且在決勝局一路打到19：19後，頂住壓力連拿關鍵2分關門，以21：19勝出，拉出一波7連勝，挺進到8強賽。

至於我國一哥周天成，今天男單16強賽則是碰上世界排名第48名的泰國提拉薩庫爾（Panitchaphon Teeraratsakul），上演雙方生涯的首度對決，但最終周天成以19：21、16：21敗下陣來，無緣8強。

王齊麟 邱相榤 周天成
