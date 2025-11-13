熊本羽賽／首局落後10分大逆轉 王子維近兩次晉級8強都在日本

快訊

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
「羽球王子」王子維今天在BWF超級500的日本熊本名人賽男單挺進8強。 新華社
在突破連續3站於首輪止步的困境後，我國「羽球王子」王子維今天在BWF超級500的日本熊本名人賽男單16強賽，遭遇世界排名第17名的印尼新星法漢（Alwi Farhan），在首局一度10分落後的情況下，最終以21：19、21：12逆轉勝出，繼7月的日本公開賽後再度闖進到8強。

王子維近期受到傷勢影響遲遲未能再突破16強大關，甚至近3場比賽都還是以一輪遊收場，不過本周轉戰熊本，王子維總算突破瓶頸，在昨天32強賽拍退地主好手武井凜生後，今天則是遭遇20歲的印尼年輕好手法漢。

在雙方生涯的首次交手中，王子維在首局前段明顯無法適應對手節奏，一度以5：15大幅落後，不過他重新調整後展開反撲，先是一路追到15：18落後，隨後又打出一波6：1的關門攻勢，幾次精彩的平抽也讓對手防不勝防，以21：19逆轉拿下首局。

第二局王子維乘勝追擊，開賽後就打出8：2攻勢，並且一路將差距擴大到10分以上，最終也以21：12勝出，繼7月份的日本公開賽後再度闖進到8強。

王子維 羽球
