影／2025聽奧代表團出發東京參賽 李洋到場送機跟選手擊拳打氣

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園國際機場即時報導
我國第25屆夏季達福林匹克運動會代表團今天出發前往東京，運動部長李洋（前右）到場送機與團員自拍留念。記者黃仲明／攝影
我國第25屆夏季達福林匹克運動會代表團今天出發前往東京，運動部長李洋（前右）到場送機與團員自拍留念。記者黃仲明／攝影

第25屆夏季達福林匹克運動會（簡稱聽障奧運會）今年將於11月15日至26日在日本東京舉行，我國東京聽奧代表團共選拔出11個運動種類、76位選手參賽。代表團今天出發前往東京，運動部李洋親自到桃機為選手送機，還親切地與團員自拍、逐一與選手擊拳打氣送上祝福。

李洋表示，這次是09年台北達福林匹克運動會後最大團，代表團總人數達150人，參加11項競賽種類，共計76名選手，有20位選手是今年第一次參與，相信新的力量，可以讓這次達福林匹克運動會有更好的力量，他自己身為選手，未來運動部在選手的照顧一定會越來越進步，這次由政務次長鄭世忠帶隊，相信能給選手最好的待遇及照顧。

2025聽奧代表團團長林昭穎也透過手語致詞，感謝運動部長官支持聽障奧運代表隊，這次代表隊做了長期的備戰計畫，是歷屆以來最好的資源、最好的待遇、最好的服務，這一次到東京天氣比較冷，希望教練、選手及團員都要注意身體健康，到了東京全力以赴，爭取佳績。

運動部長李洋（左一）到場為聽奧代表團送機，逐一與選手擊拳打氣送上祝福。記者黃仲明／攝影
運動部長李洋（左一）到場為聽奧代表團送機，逐一與選手擊拳打氣送上祝福。記者黃仲明／攝影
第25屆夏季達福林匹克運動會將於11月15日至26日在日本東京舉行，我國代表團今天出發前往東京，運動部長李洋（前右五）親自到桃機為選手送機。記者黃仲明／攝影
第25屆夏季達福林匹克運動會將於11月15日至26日在日本東京舉行，我國代表團今天出發前往東京，運動部長李洋（前右五）親自到桃機為選手送機。記者黃仲明／攝影
我國第25屆夏季達福林匹克運動會代表團今天出發前往東京，運動部長李洋（左一）到場送機，逐一與選手擊拳打氣送上祝福。記者黃仲明／攝影
我國第25屆夏季達福林匹克運動會代表團今天出發前往東京，運動部長李洋（左一）到場送機，逐一與選手擊拳打氣送上祝福。記者黃仲明／攝影

運動部 李洋 聽奧
相關新聞

聽奧我國代表團啟程東京參賽 李洋送機與選手一一擊拳

2025年第25屆東京達福林匹克運動會（簡稱聽奧）即將於15日至26日登場，我國代表團陸續啟程前往日本東京參賽，運動部部...

熊本羽賽／新台灣一姊持續進擊 邱品蒨復仇大馬好手晉8強

上周才剛在南韓名人賽拿下生涯首座超級賽冠軍的我國女單好手邱品蒨，本周轉戰日本熊本名人賽持續進擊，在今天的16強賽面對世界...

影／2025聽奧代表團出發東京參賽 李洋到場送機跟選手擊拳打氣

第25屆夏季達福林匹克運動會（簡稱聽障奧運會）今年將於11月15日至26日在日本東京舉行，我國東京聽奧代表團共選拔出11...

擊劍／奧運國手陳弈通文武雙全 短片介紹台灣放眼奧運

在美國新英格蘭地區就學的奧運擊劍國手陳弈通，近期拍攝的生活與台灣宣傳短片今天於網上公開。陳弈通是台灣睽違多年男子擊劍運動...

健力世錦賽／江凱傑83公斤硬舉摘金 我代表隊已斬獲7金7銀5銅

我國健力選手江凱傑在羅馬尼亞克盧日那波卡參加「2025年世界公開裝備健力錦標賽」展現卓越實力，於當地時間11月12日完成...

青春動滋券領用率差 擬改運動幣

由體育署（運動部前身）發放的青春動滋券，自前年開始發放以來，領券率每況愈下，運動部政務次長鄭世忠昨天在立法院備詢時指出，...

