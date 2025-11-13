聽新聞
影／2025聽奧代表團出發東京參賽 李洋到場送機跟選手擊拳打氣
第25屆夏季達福林匹克運動會（簡稱聽障奧運會）今年將於11月15日至26日在日本東京舉行，我國東京聽奧代表團共選拔出11個運動種類、76位選手參賽。代表團今天出發前往東京，運動部長李洋親自到桃機為選手送機，還親切地與團員自拍、逐一與選手擊拳打氣送上祝福。
李洋表示，這次是09年台北達福林匹克運動會後最大團，代表團總人數達150人，參加11項競賽種類，共計76名選手，有20位選手是今年第一次參與，相信新的力量，可以讓這次達福林匹克運動會有更好的力量，他自己身為選手，未來運動部在選手的照顧一定會越來越進步，這次由政務次長鄭世忠帶隊，相信能給選手最好的待遇及照顧。
2025聽奧代表團團長林昭穎也透過手語致詞，感謝運動部長官支持聽障奧運代表隊，這次代表隊做了長期的備戰計畫，是歷屆以來最好的資源、最好的待遇、最好的服務，這一次到東京天氣比較冷，希望教練、選手及團員都要注意身體健康，到了東京全力以赴，爭取佳績。
